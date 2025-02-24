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'Necla Teyze'nin yaşamını yitirdiği yangının çıkış nedeni belli oldu

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Ankara'nın Altındağ ilçesinde sokak köpeklerini besleyen ve çevresinde 'Necla Teyze' olarak bilinen Ülker Güleryüz'ün hayatını kaybettiği gecekondu yangına ilişkin itfaiyenin raporu savcılığa gönderildi. Raporda, yangının sobadan çıktığı belirtildi.

Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde sokak köpeklerini besleyen ve çevresinde 'Necla Teyze' olarak bilinen 81 yaşındaki Ülker Güleryüz'ün 'Bambam' isimli köpeği, 18 Şubat'ta belediye ekipleri tarafından alındı.

ARACI DURDURMAYA ÇALIŞMASI KAMERAYA YANSIDI

Güleryüz, toplanan başıboş sokak köpekleriyle birlikte köpeğinin de götürülmesine tepki gösterdi. Ülker Güleryüz'ün, belediye görevlilerine tepki gösterdiği ve aracı durdurmaya çalışması kameraya yansıdı.

'Necla Teyze'nin hayatını kaybettiği yangının çıkış nedeni belli oldu

AYNI AKŞAM ÇIKAN YANGINDA HAYATINI KAYBETTİ

Aynı akşam Güleryüz'ün oturduğu gecekonduda yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, Ülker Güleryüz hayatını kaybetti. Güleryüz'ün cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından dün Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

'Necla Teyze'nin hayatını kaybettiği yangının çıkış nedeni belli oldu

İTFAİYENİN RAPORU: YANGIN SOBADAN KAYNAKLANIYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Güleryüz'ün yaşamını yitirmesiyle ilgili soruşturma başlattı. Ankara Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü, olay yerinden alınan örnekler üzerinden inceleme yaptı. İnceleme sonucunda herhangi bir yanıcı veya yakıcı madde tespit edilmediği belirtildi. Elektrik aksamından çıkma ihtimaline karşın kablo örnekleri de incelendi. Yangına elektrik akımının sebebiyet vermediği kaydedildi. Ayrıca başsavcılık, Ankara İtfaiye Dairesi Başkanlığı'ndan da yangının çıkış nedenine dair inceleme yapılmasını istedi. Başkanlık tarafından yapılan incelemede yangının sobadan kaynaklandığı tespiti yapıldı.

'Necla Teyze'nin hayatını kaybettiği yangının çıkış nedeni belli oldu

"YANICI VE YAKICI MADDEYE RASTLANMADI"

İnceleme sonucu başsavcılığa gönderilen raporda, 'Sobanın ısısı nedeniyle sobaya yakın konumda bulunan halı, kilim yorgan gibi muhtelif tekstil ürünleri veya plastik ürünlerin tutuşma sıcaklığına ulaşması nedeniyle yangının meydana geldiği' ve 'Tavana kadar bulunan giysi ve yorganlara sıçrayarak yangının büyüdüğü' kaydedildi. İtfaiye Daire Başkanlığı ayrıca, yapılan inceleme sonucunda, olay yerinde kundaklamayı işaret edecek herhangi bir yanıcı ve yakıcı maddeye rastlanmadığını bildirdi.

'Necla Teyze'nin yaşamını yitirdiği yangının çıkış nedeni belli oldu
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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