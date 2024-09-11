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Narin'in tabutunun üzerine konulan gelinliğin sırrı ortaya çıktı

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Diyarbakır'da kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın tabutunun üzerine konulan ve tartışmaları da beraberinde getiren gelinliğin sırrı ortaya çıktı. 8 yaşındaki Narin'in gelinliği kuzeninin düğünü için aldırdığı öğrenildi.

Bağlar Tavşantepe Köyü'nde 21 Ağustos tarihinde kaybolduktan 19 sonra cesedi bulunan Narin Güran soruşturmasıyla ilgili olarak amca Salim Güran ile itirafçı Nevzat Bayraktar tutuklandı. Anne, baba ve 2 abisinin de bulunduğu 22 kişinin sorgusu ise jandarmada sürerken yarın adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

GELİNLİĞİ KUZENİNİN DÜĞÜNÜ İÇİN ALDIRMIŞ

Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'ndan abisi Baran Güran tarafından alınan Narin Güran'ın tabutunun üzerine konulan gelinlik sosyal medyada eleştirilere neden olmuştu. O gelinliğin sırrı ortaya çıktı. Narin'in gelinliği kuzeninin düğünü için aldırdığı ortaya çıktı. En son istediği ve giyemediği için de aile tarafından gelinliğin tabutun üzerine konulduğu öğrenildi.

Narin'in tabutunun üzerine konulan gelinliğin sırrı ortaya çıktı

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Ekiplerin 19'uncu günde yürüttüğü arama çalışmalarında, 8 Eylül'de mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde Narin'in cansız bedenine ulaşıldı. Narin Güran'ın en son üzerinde görüldüğü şahsi kıyafetleriyle dere kenarında çuval içinde, üzeri taşla gizlenmiş halde saat 08.45 sıralarında ölü olarak bulunduğu açıklandı. Narin'in cenazesi, Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Tavşantepe Mahallesi mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Narin'in tabutunun üzerine konulan gelinliğin sırrı ortaya çıktı

ÖN OTOPSİ RAPORU: ÖLÜM ŞEKLİ VE ZAMANI BELİRLENEMEDİ

Diğer yandan Narin Güran'ın ön otopsi raporu ortaya çıktı. Raporda Narin'in içinde olduğu çuvalda cesede ait olduğu değerlendirilen kaval kemiği bulunduğu, cansız bedeninden 91 örnek alındığı, çürüme başladığı gerekesiyle ölüm şekli ve zamanının belirlenemediği belirtildi.

Narin'in tabutunun üzerine konulan gelinliğin sırrı ortaya çıktı

24 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Narin'in cenazesinin bulunmasının ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 24 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanların arasında; annesi, babası, 2 ağabeyi, 3 amcası ve 2 Eylül'de tutuklanan amcası Salim Güran'ın eşinin de bulunduğu öğrenildi. 2 ağabeyden birinin daha önce gözaltına alınıp, serbest bırakılan E.G. olduğu belirtildi.

Detaylı soruşturma sürerken, gözaltına alınan şüphelilerden sıva ustası Nevzat B.'nin ifadesi ortaya çıktı. Salim Güran'ın Narin'in cesedini saklaması için kendisine verdiğini anlatan Nevzat B. ifadesinde, "Salim Güran, battaniyeye sarılı bir şeyi göstererek, 'Bunu yok edeceksin' dedi. 'İyi düşün, sana 200 bin lira veririm' dedi. Battaniyeye sarılı çocuğu alıp, çuvalın içerisine birlikte koyduk. Muhtar Salim Güran ile birlikte ayrılmadan önce 'göl' diye tabir ettiğimiz Eğertutmaz Deresi'ni işaret etti ve 'Oraya götür' dedi. Ağacın yanında çok derin olmayan bir yer buldum. Burada biraz su vardı. Bu alana çuvalı bıraktım ki çuval birisi tarafından bulunur diye düşünerek üzerine bir taş koydum" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa

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Yorumlar (2)

Kamil Başkurt:

ALLAH hakkını sana kıyanların yanına bırakmasın yavrucak

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duyarlı vatandaş:

Ön raporu belirlenemedi diyecek tabiki çoktan bazı karanlık eller oraya uzandı zaten. Yalnız kızı katletme sebeplerini hiç kimse anladığını sanmıyorum. Yasak aşk falan da değil. Diyarbakırlı da bilmiyor sebebi sadece köylü susması bence sakladıklarından değil çoğu sebebini bilmiyor. Konuşan sadece dedikodudur.

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