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Narin'in mezarına koyulan gelinlik ve duvak tepki çekmişti! Tek tek kaldırıp oyuncak ve önlük koydu

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Diyarbakır'da cinsel istismara uğrayarak hayatını kaybeden 8 yaşındaki Narin Güran'ın mezarına koyulan gelinlik ve duvak büyük tepki topladı. Narin'in mezarını ziyarete gelen bir vatandaş, gelinliği kaldırarak yerine okul önlüğü, beslenme çantası, oyuncak ve çiçek bıraktı. O anlara tanık olan vatandaşlar, göz yaşlarını tutamadı.

Vahşice katledilen 8 yaşındaki Narin Güran'ın mezarına koyulan gelinlik, büyük tepki çekmişti. Okul çağındayken cinsel istismara uğrayarak yaşamını yitiren Narin'in mezarına gelen bir vatandaş, duvak ve gelinliği kaldırarak okul önlüğü, beslenme çantası ve oyuncak bıraktı. O anlara tanık olanlar, göz yaşlarına engel olamadı.

DUVAK VE GELİNLİĞİ KALDIRDI

Diyarbakır'da istismara uğrayan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümü, tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Cinsel istismara kurban giden küçük kızın defnedilmesinin ardından mezarına çiçek ve gelinlik bırakılmıştı. Narin'ın kuzeninin düğününde giymek istediği söylenen gelinlik, büyük tepki toplamıştı. Henüz okula gitmesi gerekirken toprağa gömülen Güran'ın acısı derinden hissedilirken bir vatandaş, mezar üzerindeki duvak ve gelinliği kaldırarak yerine okul önlüğü, okul çantası, oyuncak getirdi.

Narin'in mezarına koyulan gelinlik ve duvak tepki çekmişti! Tek tek kaldırıp oyuncak ve önlük koydu

DUYGULANDIRAN ANLAR

Diyarbakır'da katledildiği Tavşantepe Köyü'ne götürülerek defnedilen Narin Güran'ın mezarına kırmızı güller, yüzlerce çiçek, çelenk ve bir adet gelinlik bırakıldı. Göz yaşlarıyla toprağa verilen Narin'in mezarına gelinlik bırakılması eleştirilere maruz kalmıştı. Bunun üzerine gelinliğin Narin'in kuzeninin düğününde giymek istediği için oraya koyulduğu öğrenilmişti. Henüz okul çağındayken hayata veda eden minik Narin'in mezarına giden bir vatandaş, koyulan gelinliği kaldırdı. Gelinlik yerine oyuncak, okul çantası, okul önlüğü, oyuncak ve bol çiçek bırakan vatandaş, görenleri duygulandırdı.

ANNE VE AĞABEY TUTUKLU

21 Ağustos günü kaybolan, arama çalışmalarının 19'uncu gününde cansız bedeni bulunan Narin'in öldürülmesinin ardından aralarında anne, ağabey ve amcanın da bulunduğu 8 zanlı tutuklandı. 4 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 10'a yükseldi. Narin'in babasının da aralarında bulunduğu 10 kişi savcılık tarafından serbest bırakılmıştı.

Kaynak: Haberler.com / Özge Çağıl Sütçü - 3.Sayfa

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