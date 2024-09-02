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Narin'in amcasının tutuklanmasına avukatından itiraz: Karar, kamuoyu baskısıyla alındı

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Diyarbakır'da 13 gün önce kayıplara karışan Narin'in tutuklanan amcası Salim Güran'ın avukatı Seda Toğrul açıklama yaptı. Güran'ın aracındaki DNA örneği ve telefon yazışmalarının tutuklanma için yeterli delil olmadığını savunan Toğrul, "Ortada Narin'e ait bir ceset bulunmadığı halde kasten adam öldürmeden sevki hukuka aykırıdır. Müvekkilim masumdur. Müvekkilim sosyal medya başta olmak üzere kamuoyundaki yoğun baskı nedeniyle tutuklanmıştır." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'da Narin Güran'ın kaybolmasıyla ilgili olarak tutuklanan amca Salim Güran'ın avukatı Seda Toğrul yaptığı açıklamada, "Ortada Narin'e ait bir ceset bulunmadığı halde kasten adam öldürmeden sevki hukuka aykırıdır. Müvekkilim masumdur.Müvekkilim sosyal medya başta olmak üzere kamuoyundaki yoğun baskı nedeniyle tutuklanmıştır." dedi.

NARİN'İN AMCASI TUTUKLANDI

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 13 gün önce kaybolan Narin Güran'ı arama çalışmaları devam ederken, Türkiye'nin 1 numaralı gündem maddesi haline gelen olayda kritik bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan amca Salim Güran, "kasten öldürme" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Narin'in amcasının tutuklanmasına avukatından itiraz: Karar, kamuoyu baskısıyla alındı

SALİM GÜRAN'IN AVUKATI: TUTUKLANMA İÇİN YETERLİ SOMUT DELİL YOK

Olayın 1numaraları şüphelisi olan Salim Güran'ın tutuklanmasına ilişkin avukatı Seda Toğrul açıklama yaptı. Tutuklama kararının hukuka aykırı olduğunu savunan Toğrul, söz konusu kararın tutuklama için yeterli olmadığını belirtti. Toğrul yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Müvekkilim Salim Güran'ın tutuklanmasına dayanak delil araçtaki DNA örneği ile WhatsApp yazışmalarını silmesi gerekçe gösterilmiştir. Bu tutuklanma için yeterli somut delil değildir.

Narin'in amcasının tutuklanmasına avukatından itiraz: Karar, kamuoyu baskısıyla alındı

"TUTUKLANMA HUKUKA AYKIRI BİR KARAR"

Yeğenin amcasının arabasına binmesi olağan bir durumdur. Kaldı ki DNA örneği materyalin cinsi ve bulunduğu yere göre 1 ay ile 6 ay kalabilmektedir. Kaldı ki Yargıtay 1. Ceza Dairesinin bu konuda emsal teşkil eden yerleşik içtihatları vardır. Ortada Narin'e ait bir ceset bulunmadığı halde kasten adam öldürmeden sevki hukuka aykırıdır.

"KAMUOYU BASKISI NEDENİYLE TUTUKLANDI"

Müvekkilim masumdur. Bu maddi gerçek gerek soruşturma gerekse kovuşturma aşamasında muhakkak açığa çıkacaktır. Müvekkilim sosyal medya başta olmak üzere kamuoyundaki yoğun baskı nedeniyle tutuklanmıştır. Tutuklama kararına adli kontrol şartıyla serbest kalması yönünde itirazda bulunacağız. Masumiyet karinesi ve lekelenmeme hakkı kapsamında bu açıklama zorunluluğu doğmuştur. Gizlilik kararı olması nedeni ile şimdilik bunu söyleyebiliriz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sosyal Medya Diyarbakır 3-sayfa Bağlar Hukuk Medya

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Yorumlar (5)

Muzaffer Karaman:

Bence avukat haklı.

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Musa Gerçekçi:

Bence burada somut bir delil olmadan, birinin şerefi ve hürriyetiyle oynamak niteliginde bir karardır ge hukuk ve vicdana aykırıdır. Avukat hanımı, kararı veren mahkeme hakim ve savcısını, bağlı olduğu bato kanalıyla, HSYK uluna şikayet etmelidir. Bu tutuklama kararı sadece ve sadece kamuoyu baskısına gore verilmiştir.

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Murat Celik:

Yani şimdilik Sizler diyorsunuz ki orada soruşturma yapan polis haksız öyle mi avukat hanım

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Serkan:

Hangi arada avukat tutmuş, avukat davayi üstlenmiş. fiyatta anlaşmişlar vb vb.çok hizli değil mi?

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Hikmet Demirci:

Amcasının arabasında DNA örneğinin çıkması, amcanın telefonunaki mesajları silmesi şüphe oluşturur ancak tutuklama için kuvvetli suç şüphesi olması gerekir. Narinin dnasının arabada çıkması olağan olabilir. Mesajları silmesi ise başka bir durumdan kaynaklı olabilir. Amca ile narinin babası arasında eskiye dayalı bir husumet olup olmadığı incelenmelidir. Şayet ciddi derecede bir husumet varsa şüphe, kuvvetli şüpheye çevrilebilir ve tutuklama hukuka uygun denilebilir. Tabiki neticede dosyanın içeriğini en iyi kolluk, savcı ve kararı veren mahkeme hakimi bilir. Soruşturmanın selameti için mümkün mertebe gizlilik ilkesine uyulmalıdır Ayrıca soruşturma aşamasında kamuoyu ile bu bilgilerin paylaşılması masumiyet karinesinin de ihlaline sebep olabilecektir. Soruşturma titizlikle yürütülmelidir.

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