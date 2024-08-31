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Narin Güran olayında sıcak gelişme! Amcadan sonra anne de gözaltında

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11 gündür kendisinden haber alınamayan Narin Güran'dan gelecek güzel bir haberi beklerken soruşturma kapsamında gözaltı haberleri peş peşe geldi. Narin'in Tavşantepe Mahalle muhtarı olan amcası S.G'nin ardından annesi de ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ağustos'ta Narin Güran'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Tüm Türkiye olayla ilgili gelişmeleri yakından takip ederken gözaltı haberleri de peş peşe geldi.

DNA ÖRNEKLERİ KARŞILAŞTIRILACAK

Narin'e yönelik bir ipucuna ulaşmaya çalışan ekipler, Narin'in amcası olan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı S.G. gözaltına alındı. Amcanın sorgusu sürerken, anne Yüksel Güran da gözaltına alındı. Amca S.G.'nin, Narin'in kaybolmasının ardından telefonun 1 saat boyunca kapalı olduğu ve bu nedenle gözaltına alındığı öğrenildi. Narin'in anne ve babasından alınan DNA örnekleri şüpheli ile karşılaştırılacak.

Narin Güran olayında sıcak gelişme! Amcadan sonra anne de gözaltında

"BİZDEN ŞÜPHELENİRLER DİYE SÖYLEMEDİM"

Anne Güran, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında "Bizden şüphelenirler diye söylemedim, ilk kez anlatıyorum. Askere gidecek olan oğlum ve iki arkadaşı Narin'in kaybolduğu saatlerde evin arka tarafında tütün içiyor ve bir köpeğe zarar veriyorlar. 'Yapmayın, günahtır' dedim" ifadelerini kullanmış, bu sözler sonrası oklar ağabey E.G.'ye çevrilmişti. Gözaltına alınan ağabey, kolundaki ısırık izi nedeniyle İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürülmüştü. Yapılan incelemede ısırık izinin Narin'e ait olmadığı tespit edilince E.G. serbest bırakılmıştı.

Narin Güran olayında sıcak gelişme! Amcadan sonra anne de gözaltında

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Narin'in kaybolduğu saatlerde yoldan geçtiği tespit edilen yaklaşık 150 araç sorgulandı. Mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapıldı. Bugüne kadar toplamda 12 bin 565 araç arandı, 130 kişinin ifadesine başvuruldu, 32 bin 952 kişi kontrol edildi, 7 iz takip köpeği ile 11 bin dönümden fazla alanda arama yapıldı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Narin Güran olayında sıcak gelişme! Amcadan sonra anne de gözaltında

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

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Yorumlar (13)

Emre null:

ışıklar altında sönmüş gibiyiz İslam ülkeleri içinde laik olan tek ülkeyiz bilinmez yollara girmiş gibiyiz nerede bitecek bu ülkenin sonu nerede yorgunuz dertliyiz yürek dayanmaz mutsuzuz desek de gurtbetci kardeslerimiz inanmaz seriati Osmanlıyi Ararız laiklik yasanmaz çekilmez ciledir laiklik

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Vatandaşın biri:

Altından çok iğrenç pis bir şey çıkacak gibi!

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müfeyir Kaplan:

bu işte yasak aşkmi var

80
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Mustafa İnanç:

Kafam da deli sorular.

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1
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Murat Celik:

aslında bu haberlerin gizli ve sağlıklı bir şekilde aydınlatılması gerekir yani insanların aklıyla oynamayın

35
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Yasin Şimşek:

Nasıl bir cendere yahu.

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0
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Mahmut Şahin:

inşAllah düşündm olay degildir.şeytan git başımdan

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Musa Budak:

Müslüme Yağal olayına benziyor. Olayda delil yetersizliğinden failleri berat aldı. Devletten rica ediyorum. Bu olayın peşini bırakmasın ve failleri ibretlik cezalar alsın. Cezalar maalesef Türkiye'de caydırıcı değil. Türk ceza kanunu yeniden yazılmalı

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0
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Oktay Şakrak:

çocuğu ya yediler, yada çok ustaca sakladılar. Bu kadar yer gök arandı bulunamadıysa..

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