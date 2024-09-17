Narin Güran'ın ölüm nedeni kesinleşti! Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan, 19 gün sonra dere yatağında, çuval içerisinde ve üzeri taş ve çalılıklarla kapatılmış cesedi bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında, otomobilinde Narin'e ait DNA izleri bulunan amcası Salim Güran, cesedi taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar, Narin'in annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran'ın da aralarında bulunduğu 11 kişi tutuklandı.

NARİN'İ BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞLER

Türkiye'nin kilitlendiği soruşturmayla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. 23 Eylül'de açıklanacak Adli Tıp raporuna ilişkin detayları paylaşan CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova, 8 yaşındaki Narin Güran'ın boğularak öldürüldüğünü ifade etti. Canova, "İki ayrı adli tıp raporu bekleniyor. Birincisi İstanbul Adli Tıp raporu ikincisi Diyarbakır. Diyarbakır'da biyolojik birtakım araştırmalar yapılıyor. İstanbul'da Narin'in cansız bedeni üzerinden alınan 91 ayrı bulgu detaylı bir şekilde inceleniyor. 9 Eylül'de Narin'in cenazesi üzerinden alınan 91 bulgu İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti. 23 Eylül yani önümüzdeki hafta başına kadar İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun raporu hazırlaması bekleniyor. İlk belirlemelere göre Narin'in boğazı sıkılarak yani boğulma suretiyle öldürüldüğü tespiti netleşmiş" dedi.

"AMCANIN ARACINDAKİ DNA ÖRNEĞİ..."

Amcanın aracında bulunan DNA örneklerine ilişkin de bir değerlendirme yapan Canova, "Boğularak ölenlerin ağzından gelen sıvı olduğu ifade ediliyor. Amcanın arabasının ön koltuğunda, direksiyonunda bu sıvıya rastlanıldı. Narin'e ait amcanın arabasında bulunan DNA'nın da ölüm sonrası ağızdan çıkan sıvı olduğu anlaşıldı.Amcanın arabasının ön koltuğuna sıvı nasıl bulaşıldı. Tahminler yürütülüyor, amcanın eline bulaşmış olabilir deniyor, amca mı öldürdü? Bu sonuç amcanın öldürdüğü anlamına gelmiyor. Amcanın cenazeyi alıp götürdüğü konuşuluyor. Amcanın evine bu sıvı bulaşmış öyle anlaşılıyor.Çalışma henüz bitmedi, ne zaman biter sorusuna yanıt aradığımızda zaman az, 15 günlük süre 23-24 Eylül'e tekabül ediyor. Eli kulağında, birkaç gün içerisinde adli tıp raporunun sonucu paylaşılacaktır. Bir diğer İnceleme Diyarbakır'da ilerliyor. Süreç devam ediyor, henüz tamamlanmış değil" şeklinde konuştu.

OTOPSİ 23 EYLÜL'DE ÇIKACAK

Narin Güran'ın kesin ölüm nedenini ortaya çıkarması beklenen otopsi raporunun 23 Eylül'de açıklanması bekleniyor.

YENGEYE TUTUKLAMA TALEBİ

Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Narin Güran'ın yengesi Hediye Güran tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.