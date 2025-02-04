Naci Görür, İzmir'deki tehlikeyi işaret edip 7 ve üzeri deprem üretecek fay hatlarını açıkladı

Son günlerde Ege Denizi'nde meydana gelen depremler, Türkiye'nin aktif fay haritasını da yeniden gündeme getirdi. Katıldığı bir YouTube yayınında konuşan Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, özellikle İzmir için çarpıcı açıklamalarda bulundu. Görür, İzmir'in birden fazla aktif fay hattının üzerinde yer aldığını kaydederek, "Ege'de olan depremlerin tümü İzmir'i etkiler" dedi.

İZMİR FAYLARLA ÇEVRİLİ: DEPREM KAÇINILMAZ

İzmir'in çevresinde bulunan büyük fay hatlarından sürekli olarak etkilendiğini dile getiren Görür, kentin sarsıntı bakımından olağanüstü hassas bir bölgede bulunduğunu ifade etti. Görür, "İzmir'in doğusunda iki büyük graben var: Gediz ve Büyük Menderes Grabeni. İzmir Yarımadası ise çok sayıda canlı fayla kesilmiş durumda. Bu faylar yavaş hareket ediyor, ancak uzun dönemde büyük depremler üretebilirler." dedi.

İZMİR'İN TEHLİKELİ YERİNİ AÇIKLADI

Görür, özellikle zayıf zemin yapısına sahip olduğunu belirttiği Bayraklı ve etrafındaki delta bölgelerinin sarsıntı dalgalarından en çok etki alacak alanlar olduğuna işaret etti.

"7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM ÜRETEBİLİR"

Dikkatleri Güzelbahçe Fayı'na çeken Görür, 24 kilometre uzunluğundaki fayın 7 büyüklüğünde deprem üretebileceği uyarısında bulundu. Görür, sözlerine şu uyarıyı ekledi: "İzmir fayına takip edersen bu gider Gediz grabenin Güney kanadındaki ana fayla birleşir. Bu çok büyük bir faydır, çok büyük bir deprem üretebilir ve direkt İzmir'i ortadan kesiyor. İzmir'de bu kadar canlı fayın olması bile bu bölgenin imtinayla ele alınması gerekir."

"İZMİR'DE EN AZ 15 FAY 7 VE ÜZERİ DEPREM ÜRETEBİLİR"

İzmir'in 7 ve üzeri büyüklükte deprem üretme potansiyeline sahip en az 15 fay hattının üzerinde bulunduğunu aktaran Görür, söz konusu fayların ne zaman kırılacağına ilişkin yeterli sayıda çalışma yürütülmediğini bildirdi. Görür, "Bunların ne zaman deprem üreteceğine dair bilgimiz yok. Çünkü çalışmıyoruz. Deprem üreteceği kesin ama 'Önce deprem olsun, sonra gerekeni yaparız' mantığı hâlâ devam ediyor." ifadelerini kullandı.

'KORKU ORADA' DİYEREK İŞARET ETTİ

Tarihsel olarak İzmir'de büyük depremler meydana geldiğini hatırlatan Görür, "Erzincan'da 7 ve üzeri deprem deprem olmuşsa bir daha 1939'un üzerine artı 250'yi koy; dersin ki böyle büyük bir depremi kabaca ben bu alanda bekliyorum. Ada pazarında en son deprem 1967; artı 250'yi koy ne geliyorsa kabaca aynı büyük depremi ben bu tarihte görüyorum. İzmir'deki bu 10-15 fayın ne zaman deprem üreteceğini bilmiyoruz, korku orada" uyarısında bulundu.