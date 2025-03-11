Ece Gürel'in kaybolduğu ormandaki görüntüler tartışma konusu oldu

Bu insanlar ne yapıyor? Ece'nin kaybolduğu ormandan garip görüntüler
Trump ile Zelenskiy kavga etmişti! Değerli mineral anlaşması imzalanıyor

İmza an meselesi! Trump istediğini alıyor
Sarıyer ve Şişli belediyelerine terör soruşturması: 32 gözaltı

İki CHP'li belediyeye terör soruşturması! Onlarca gözaltı var
SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma! Bugün bir ilk yaşanacak

8 maddelik anlaşmada çarpıcı detay! Tarihi adım bugün atılıyor

Hastaneye kaldırılan Mutlu Kaya'nın son hali

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Katıldığı ses yarışmasıyla tanınan ve erkek arkadaşı tarafından vurulduktan günler sonra hayata tutunan Mutlu Kaya, yeniden hastanelik oldu. Hayranlarını endişelendiren bu durum sonrası Kaya, sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. "Çok şükür daha iyiyim" diyen Kaya'nın bu paylaşımı, sevenlerini rahatlattı.

Katıldığı ses yarışmasıyla tanınan ve eski erkek arkadaşı tarafından uğradığı silahlı saldırı sonrası zorlu bir tedavi süreci geçiren Mutlu Kaya, geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırıldı. Sevenlerini endişelendiren bu gelişmenin ardından Kaya, sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

SEVENLERİNİ ENDİŞELENDİRDİ

Yaşadığı ağır saldırının ardından uzun süre fizik tedavi gören ve büyük bir azimle hayata tutunan Mutlu Kaya, dokuz yıl sonra çıkardığı yeni şarkısıyla yeniden sahnelere dönmenin mutluluğunu yaşıyordu. Ancak son günlerde hastaneye kaldırıldığı haberleri, hayranlarını korkuttu.

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA

Mutlu Kaya'nın kardeşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kız kardeşim Mutlu hastaneye kaldırıldı, dualarınızı bekliyoruz" ifadelerine yer verdi. Bu paylaşımın ardından Kaya'nın sağlık durumu merak konusu oldu.

Mutlu Kaya'nın Sağlık Durumu Hakkında Açıklama: 'Çok Şükür Daha İyiyim'

SON HALİ ORTAYA ÇIKTI

Hastanede tedavi gören Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla "Canım arkadaşlarım, beni çok merak etmişsiniz. Az önce mesajlarınızı tek tek okudum. Dualarınız için hepinize teşekkür ederim. Çok şükür daha iyiyim" ifadelerini kullandı. Uzun süredir paylaşım yapmayan Mutlu Kaya'nın hastanedeki son hali de ortaya çıktı. Sevenleri, genç şarkıcının iyiye gittiğini öğrenmenin rahatlığını yaşadı.

Mutlu Kaya'nın Sağlık Durumu Hakkında Açıklama: 'Çok Şükür Daha İyiyim'

Hastaneye kaldırılan Mutlu Kaya'nın son hali
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
img

Öz evladına yaptığı rezillik cezasız kalmadı
img

Zafer Algöz ödediği otopark ücretine böyle isyan etti
img

8 maddelik anlaşmada çarpıcı detay! Tarihi adım bugün atılıyor
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

Çok geçmiş olsun

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dehşete düşüren görüntü! Polisin kafasını ezmeye çalıştı

Bir kentimizi ayağa kaldıran görüntü! Polisin kafasını ezmeye çalıştı
Bu cesareti nereden alıyorlar? Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

Görüntüyü izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
Aldığı ürünün fiyatını öğrenince kasada bırakmak zorunda kaldı

Aldığı ürünün fiyatını öğrenince kasada bırakmak zorunda kaldı
21 şubesine astığı pankartla tartışmalara noktayı koydu

21 şubesine astığı pankartla tartışmalara noktayı koydu
Rusya-Ukrayna savaşında kanlı gece! 337 insansız hava aracı vuruldu

Böylesi hiç yaşanmadı! Rusya'nın açıkladığı rakam hayli vahim
Altın için çöküş senaryosu konuşulmaya başlandı

Altın için çöküş senaryosu konuşulmaya başlandı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.