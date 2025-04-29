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Murat Ongun'un eşinden evinden çıkan servete ilginç savunma

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İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında yapılan ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun'un ifadesi ortaya çıktı. Ongun, evinde bulunan 83 bin 700 TL, 227 dolar, 31 bin 50 Euro, bin 640 sterlinin kaynağı ile ilgili soruya, "Eşim tutuklanınca ihtiyaç olur diye çevremden aldığım borçlar" yanıtını verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında yapılan ikinci dalga operasyonda gözaltına alınanlar arasında aynı soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un eşi Zeynep Gözdem Ongun da yer alıyor. Gözdem Ongun emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Ongun'un polise verdiği ifadesi ortaya çıktı.

32 SAYFA İFADE VERDİ

Emniyette yaklaşık 32 sayfa ifade veren Ongun'a hesabındaki para hareketliliği, yapılan yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüphelileri tanıyıp tanımadığı, bu kişilerle ilişkileri soruldu. Zeynep Gözdem Ongun, evinde yapılan aramalarda ele geçirilen paraların nerden geldiği ve üzerine mal varlığı olup olmadığına da cevap verdi.

Murat Ongun'un eşinden evinden çıkan servete ilginç savunmaZeynep Gözdem Ongun

EVİNDEN ÇIKAN PARALARI ANLATTI

Ongun, evinde çıkan 83 bin 700 TL, 227 dolar, 31 bin 50 Euro, bin 640 sterlinin kaynağı ile ilgili soruya, "13 bin 800 TL oğlumun bayram harçlığıdır. Diğerleri ise eşim tutuklu olduğundan dolayı etraftan aldığım ve ihtiyaç halinde kullanmak için tuttuğum borç paralardır. Yakın zamanda oğlumun okul ödemesi vardır. Bu miktarda paranın bu sebeple evde bulunması normaldir. Ben yıllardır çalışan düzenli para kazanan biriyim. Kendi emeklerimle kurup geliştirdiğim şirketimin hesaplarının bu kadar en ince ayrıntısına kadar bakılması beni şahsen rahatsız etmiştir. Eşim Murat Ongun dolayısıyla bu soruşturma kapsamında hakkımda işlem yapıldığını düşünüyorum" dedi.

"3 MİLYON 717 BİN 400 LİRALIK KİRAMIZI EŞİM ELDEN VERDİ"

İBB'nin açık hava reklam ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına da cevap veren Ongun, senelik olarak kiraladıkları villa için ödediği 3 milyon 717 bin 400 lirayı eşi Murat Ongun'un kendisine elden verdiği söyledi. Ongun, "Ben İBB nezdinde hiçbir zaman yönetici veya başka bir vasıfla çalışmadım. Şirketim aracılığıyla hiçbir ihale almadım. İhalelerle ilgili hiçbir bilgim yoktur" dedi. Gözdem Ongun'a ev sahibinin ifadesi de soruldu. Kirayı kendisinin yatırdığını kabul eden Ongun, "Doğrudur. Halen ikamet ettiğim dubleks niteliğindeki daireyi bir yıllık toplamda 3 milyon 717 bin 400 TL'ye kiraladık. Bu kira bedelini eşim bana elden verdi. Ben de bu parayı hesabıma yatırarak oradan ev sahibine gönderdim" dedi.

Murat Ongun'un eşinden evinden çıkan servete ilginç savunma

BANKA HESAPLARINDAKİ HAREKETLERE DE CEVAP VERDİ

Banka hesaplarındaki para alışverişi de sorulan Ongun, "Şahıs veya şirketler benim şirketimden ürün almış olabilir. Sorulan şirketler belki de şahsi müşterilerimin sahibi olduğu şirketler olabilir ancak şu an net olarak hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.

Murat Ongun'un eşinden evinden çıkan servete ilginç savunma
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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Yorumlar (19)

Haber YorumlarıAdnan:

bu kadar vicdansız haber yapmayın adeletli olun Allah tan korkun.bu yaptıklarını nusibet getirir ülkemize.kendisinden başkası herkesi hırsız yaptiniz.bizi CHP oy verdirmek zorunda bıraktığınız için Allah hesabını sorsun size.bakin ülkeye her taraf zina her taraf mafya çeteler hepsi bu ülkede para ile hâkimler karar veriyor millet vekilleri ihaleleri alıp veriyor torpil siz ise giren Yok

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Haber YorumlarıSelman kaya:

Abi ben sizin yapacağınız haberciliğin içine edeyim... ulan ayakkabı kutularından milyonlarca dolar çıktı haber yapmıyorsunuz bu zaten adamın yarı maaşı anasını satayım....

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Haber Yorumları6ycvvznk2w:

bu mu Servet?

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Yorum Beğenme26
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Haber YorumlarıF.S.K. G.S:

salakmi bu millet bizde inandık ayakkabı kutularında gidenler neydi kağıt mı ????

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Haber Yorumları6rvgmvxvkt:

hakikaten satilmis kalemsorlersiniz. bu miktar yaptiginiz bi reklam parasidir

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Yorum Beğenme17
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Haber Yorumlarıt9tjh5kb2y:

beş yerden maaş alanlara bi arama yapılsa bunun on katı çıkar. 600 bin nedir arkadaşım kayseride bile 2 milyon altında ev yok . ziraat bankası ve thy müdür yardımcılarının bir aylıgı degil

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Yorum Beğenme13
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Haber YorumlarıSADIK ÖZDEMİR:

BU HABER SİTESİ GERÇEKLERİ YAZAMIYOR HEP HIRSIZI KOLLUYOR NİYE DERSEN YORUMLAR SEÇME HİÇBİR YORUMUM YAYINLANMADI

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Haber Yorumlarıdrekremdincturk:

trol hesaplar pasife alınmış..normalde 3 yorum 500 beğeni ile en üstte olurdu..30 bin Euro mu servet?

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Yorum Beğenme8
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Haber YorumlarıHAK SİZİNDİR:

1.6 milyon mu servet ? ülkeyi fakirleştirildi diye bu mu servet asıl servet 128 milyar $ kaldı ki milletin kuruşunda gözü olan kim ve kimler olursa olsun kendilerinden ve çaldıkları kuruştan dahi hayır görmesinler.

Yorum Beğen20
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Haber YorumlarıYakup Ayfer:

nasıl bir maaş mış bu böyle

Yorum Beğen12
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