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Muğla'da dehşet anları kamerada: 2 grup arasında çıkan kavgada silahla acımasızca böyle vurdu

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Muğla'nın Milas ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ortalık savaş alanına döndü. Olayda yaralıların olduğu öğrenildi.

Muğla'da dehşet anları kamerada: 2 grup arasında çıkan kavgada silahla acımasızca böyle vurdu

TEKME TOKAT DÖVDÜLER

Olay, Hacı Abdi Mahallesi 23 Nisan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Görüntülere göre, aralarında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı anlaşmazlık olduğu öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı. 2 kişi önce birbirine sopalarla saldırdı. Birkaç kişinin saldırdığı gencin darp edilmesini önlemeye çalışan diğer kişiler de karşı grubun saldırısına uğradı.

Muğla'da dehşet anları kamerada: 2 grup arasında çıkan kavgada silahla acımasızca böyle vurdu

DEFALARCA ATEŞ ETTİ

Kavganın devam ettiği sırada bir başka şahıs da, bulvarın karşısında başka bir şahsa defalarca silahla ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan şahıs, güçlükle bir apartmanın dibine sığınırken, saldırgan ise tekrar kalabalığa karışıp kavgaya devam etti.

Muğla'da dehşet anları kamerada: 2 grup arasında çıkan kavgada silahla acımasızca böyle vurdu

Herkesi şaşkına çeviren olayın ardından ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildiği öğrenildi. Olayda yaralıların olduğu öğrenilirken, kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Bölgede gerginliğin devam ettiği, olayla ilgili tahkikatın sürdürüldüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kavga Muğla Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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