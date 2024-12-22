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Muğla'da hastaneye çarpan helikopter düştü: 4 kişi hayatını kaybetti
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Muğla'da 4 kişinin öldüğü helikopter kazasından ilk görüntüler

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Muğla'da Eğitim Araştırma Hastanesi'ne çarpan helikopterde bulunan 4 kişi hayatını kaybederken, kaza sonrası olay yerinden ilk görüntüler geldi. Servis edilen fotoğraflarda yoğun sis nedeniyle düşen helikopterin paramparça olduğu görülüyor.

Muğla'da yoğun sis nedeniyle kalkışta zorlanan helikopter, Eğitim Araştırma Hastanesi'ne çarparak boş araziye düştü. Kazada helikopterde bulunan 2 pilot, 1 hekim ve 1 personel hayatını kaybetti.

Kaza sonrası olay yerinden ilk görüntüler de geldi. Servis edilen fotoğraflarda helikopterin hurdaya döndüğü görülürken, ortaya çıkan detaylar olayın vahametini gözler önüne serdi.

İşte o görüntüler;

Muğla'da 4 kişinin öldüğü helikopter kazasından ilk görüntüler

Muğla'da 4 kişinin öldüğü helikopter kazasından ilk görüntüler

Muğla'da 4 kişinin öldüğü helikopter kazasından ilk görüntüler

Muğla'da 4 kişinin öldüğü helikopter kazasından ilk görüntüler

Muğla'da 4 kişinin öldüğü helikopter kazasından ilk görüntüler

Muğla'da 4 kişinin öldüğü helikopter kazasından ilk görüntüler

Muğla'da 4 kişinin öldüğü helikopter kazasından ilk görüntüler

Muğla'da 4 kişinin öldüğü helikopter kazasından ilk görüntüler

Muğla'da 4 kişinin öldüğü helikopter kazasından ilk görüntüler

Muğla'da 4 kişinin öldüğü helikopter kazasından ilk görüntüler

Muğla'da 4 kişinin öldüğü helikopter kazasından ilk görüntüler

Muğla'da 4 kişinin öldüğü helikopter kazasından ilk görüntüler

Muğla'da 4 kişinin öldüğü helikopter kazasından ilk görüntüler

Muğla'da 4 kişinin öldüğü helikopter kazasından ilk görüntüler

Muğla'da 4 kişinin öldüğü helikopter kazasından ilk görüntüler

Muğla'da 4 kişinin öldüğü helikopter kazasından ilk görüntüler
Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıemre null:

yoğun sis var neden helikopter kullanıyorsunuz biz de kurala uymamazlik bana bisey olmazcilik çok malesef Allah merhamet eylesin

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli Gürgen:

binlerce insanın hayatını kurtaran hayatlar son buldu. Cenabı Hak hepsinin mekanını cennet eylesin...

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıHıdır can Koyun:

Devlet malina zarar vermekten simdi bunlar davada acar

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Yorum Beğenme2
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