Muğla'da 4 kişinin öldüğü helikopter kazasından ilk görüntüler
Muğla'da Eğitim Araştırma Hastanesi'ne çarpan helikopterde bulunan 4 kişi hayatını kaybederken, kaza sonrası olay yerinden ilk görüntüler geldi. Servis edilen fotoğraflarda yoğun sis nedeniyle düşen helikopterin paramparça olduğu görülüyor.
Muğla'da yoğun sis nedeniyle kalkışta zorlanan helikopter, Eğitim Araştırma Hastanesi'ne çarparak boş araziye düştü. Kazada helikopterde bulunan 2 pilot, 1 hekim ve 1 personel hayatını kaybetti.
Kaza sonrası olay yerinden ilk görüntüler de geldi. Servis edilen fotoğraflarda helikopterin hurdaya döndüğü görülürken, ortaya çıkan detaylar olayın vahametini gözler önüne serdi.
İşte o görüntüler;