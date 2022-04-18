Motosiklet tutkusu 27 yaşındaki Mehmet'in sonunu getirdi! Geçirdiği trafik kazasında feci şekilde can verdi

Korkunç kaza, dün saat 17.30 sıralarında Kemer- Antalya kara yolu, Sarısu Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde Kemer'deki arkadaşlarının yanına gitmek için motosikletiyle Antalya'dan yola çıkan Mehmet Çiftçibaşı, akşam saatlerinde dönüşe geçti.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Dönüş yolunda Çiftçibaşı'nın kontrolünü kaybettiği motosiklet, bariyerlere çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Çiftçibaşı, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Çiftçibaşı'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ANNE VE BABASINI YILLAR ÖNCE KAYBETMİŞ

Otopsinin ardından morga gelen Çiftçibaşı'nın yakınları, uzun süre gözyaşı döktü, bir kadının Kuzum diyerek feryat ettiği görüldü. Cenaze defin için Burdur'un Bucak ilçesindeki aile kabristanına götürüldü. Mehmet Çiftçibaşı'nın cenazesinin alınmasına motosiklet grubundaki arkadaşları da gelerek aileyi yalnız bırakmadı. Çiftçibaşı'nın, yıllar önce anne ve babasını kaybettiği öğrenildi.

KAZA ÖNCESİ PAYLAŞIM YAPMIŞ

Çiftçibaşı'nın, gittiği Kemer'de motosikletli arkadaş grubuyla yaptıkları turu çekerek sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü. Çiftçibaşı'nın motosiklet tutkunu olduğu öğrenildi.