Üye Girişi
Haberler

Motosiklet kazası geçiren Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin oğlu Pax, hastaneye kaldırıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin 20 yaşındaki oğlu Pax Jolie-Pitt, Los Angeles'ta yaşanan bir motosiklet kazası sonucu hastaneye kaldırıldı. Pax, elektrikli bisikletini sürerken bir arabanın arkasına çarptı. Kaza anında kask takmayan ve baş ağrısı şikayetiyle gelen Pax, sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırıldığında durumu stabildi ancak yaralarının tam boyutu henüz belli değil. Doktorlar, Pax'ın hafif bir beyin kanaması geçirmiş olabileceğinden endişe ediyorlar.

Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin oğlu Pax, Los Angeles'ta bisikletinin arabaya çarpması sonucu yaşanan korkunç kazanın ardından hastaneye kaldırıldı

Angelina Jolie ve Brad Pitt'in 20 yaşındaki oğlu Pax Jolie-Pitt'in, korkunç bir motosiklet kazasında başından yaralandığı bildirildi. TMZ'ye konuşan kolluk kuvvetleri kaynakları, Pax'ın Los Angeles'ta elektrikli bisikletini sürerken bir arabanın arkasına çarptığını söyledi.

Sağlık görevlileri, kaza anında kask takmayan ve baş ağrısı şikayetiyle gelen Pax'ı hastaneye kaldırdı.

Kolluk kuvvetleri kaynakları, saat 17.00 sularında Los Feliz Bulvarı'ndaki bir kavşağa yaklaşırken duran bir aracın arkasına çarptığını söyledi. Polis ve sağlık görevlileri olay yerine gelene kadar sürücünün araçtan inip yaralı Pax'ı kontrol ettiği bildirildi.

TMZ'nin haberine göre, Pax hastaneye kaldırıldığında durumu stabildi, ancak yaralarının tam boyutu henüz belli değil. Doktorlar, Pax'ın hafif bir beyin kanaması geçirmiş olabileceğinden endişeleniyor, ancak hastanede gecelemesi gerekmeyebilir.

Pax'ın daha önce Los Angeles'ta Talaria Sting R MX4 elektrikli bisiklet kullanırken görüldüğü, ancak kazaya karışan bisikletin aynı olup olmadığının bilinmediği belirtildi.

Diğer beş kardeşi gibi Pax de babası Brad ile arası açık durumda. Daha önce Instagram'da yaptığı sert bir paylaşımda babasını "dünya çapında bir pislik" ve "iğrenç bir insan" olarak nitelendirmişti. Ayrıca babasının kendisine "cehennem azabı" çektirdiğini ve küçük kardeşlerinin babalarının yanındayken "korkudan titrediklerini" iddia etmişti.

Boşanma davası sırasında, Jolie'nin hukuk ekibi, Hollywood yıldızı Brad'in özel bir jette Jolie ve çocuklarına "duygusal ve fiziksel istismarda" bulunduğunu öne sürmüştü.

Motosiklet kazası geçiren Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin oğlu Pax, hastaneye kaldırıldı

Motosiklet kazası geçiren Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin oğlu Pax, hastaneye kaldırıldı

Motosiklet kazası geçiren Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin oğlu Pax, hastaneye kaldırıldı

Motosiklet kazası geçiren Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin oğlu Pax, hastaneye kaldırıldı

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa

Angelina Jolie Angelina Jolie Los Angeles Baş Ağrısı Motosiklet Brad Pitt Ünlüler 3.Sayfa Magazin Haberler

Bipolar hastası genç kadın geride yürek yakan bir video bırakarak kendini astı

Bipolar hastası genç kadın geride yürek yakan bir video bırakarak kendini astı

 AK Parti'de transfere Cumhurbaşkanı Erdoğan freni: Biz fırsatçılık yapmayız, bir süre bekleyin

AK Parti'de transfere Cumhurbaşkanı Erdoğan freni: Biz fırsatçılık yapmayız, bir süre bekleyin

 İsrail'de büyük isyan! Aşırı sağcı protestocular askeri üssü bastı

İsrail'de büyük isyan! Aşırı sağcı protestocular askeri üssü bastı

Bakmadan Geçme

2024 TBMM TATİL TAKVİMİ l Meclis tatile mi girdi? Meclis tatile ne zaman girecek, kaç gün sürecek? Bugün (30 Temmuz) hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur var mı? Meteoroloji il il hava durumu tahminleri! Cennet Cehennem Mağarası giriş ücreti ne kadar? Cennet Cehennem Mağarası ne zaman, hangi günler açık? Beşiktaş-Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş-Sakaryaspor maçı şifresiz mi? Kazımcan Karataş kimdir? FC Orenburg'a kiralanan Kazımcan Karataş kaç yaşında nereli? Çeyrek altın ve gram altın ne kadar? 30 Temmuz güncel altın fiyatları! Altın yükseliyor mu? Lugano-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Lugano-Fenerbahçe maçı şifresiz mi? Hayvan hakları nedir? Hayvan hakları neden önemli? Hayvan hakları nasıl ortaya çıktı? Çukurova Uluslararası Havalimanı açıldı mı, ne zaman açılıyor? Çukurova Uluslararası Havalimanı nerede? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 30 Temmuz günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Merkür Retrosu ne zaman? Ağustos ayında Merkür Retrosunun 12 burca etkileri neler? Merkür retrosu kaç gün sürecek? Türkiye-Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Olimpiyat Oyunları Türkiye-Dominik Cumhuriyeti maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Ayşegül Ovalıoğlu kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Ayşegül Ovalıoğlu kaç yaşında, nereli? Ayşegül Ovalıoğlu biyografisi! Sokak hayvanları yasası maddeleri! Sokak köpekleri yasası ilk 5 madde nedir? Filenin Sultanları Olimpiyat maç programı: 2024 Paris Olimpiyatlarında voleybol maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! CHP ile AK Parti arasındaki fark ilk kez bu kadar açıldı

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! CHP ile AK Parti arasındaki fark ilk kez bu kadar açıldı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title