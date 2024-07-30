Motosiklet kazası geçiren Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin oğlu Pax, hastaneye kaldırıldı

Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin oğlu Pax, Los Angeles'ta bisikletinin arabaya çarpması sonucu yaşanan korkunç kazanın ardından hastaneye kaldırıldı

Angelina Jolie ve Brad Pitt'in 20 yaşındaki oğlu Pax Jolie-Pitt'in, korkunç bir motosiklet kazasında başından yaralandığı bildirildi. TMZ'ye konuşan kolluk kuvvetleri kaynakları, Pax'ın Los Angeles'ta elektrikli bisikletini sürerken bir arabanın arkasına çarptığını söyledi.

Sağlık görevlileri, kaza anında kask takmayan ve baş ağrısı şikayetiyle gelen Pax'ı hastaneye kaldırdı.

Kolluk kuvvetleri kaynakları, saat 17.00 sularında Los Feliz Bulvarı'ndaki bir kavşağa yaklaşırken duran bir aracın arkasına çarptığını söyledi. Polis ve sağlık görevlileri olay yerine gelene kadar sürücünün araçtan inip yaralı Pax'ı kontrol ettiği bildirildi.

TMZ'nin haberine göre, Pax hastaneye kaldırıldığında durumu stabildi, ancak yaralarının tam boyutu henüz belli değil. Doktorlar, Pax'ın hafif bir beyin kanaması geçirmiş olabileceğinden endişeleniyor, ancak hastanede gecelemesi gerekmeyebilir.

Pax'ın daha önce Los Angeles'ta Talaria Sting R MX4 elektrikli bisiklet kullanırken görüldüğü, ancak kazaya karışan bisikletin aynı olup olmadığının bilinmediği belirtildi.

Diğer beş kardeşi gibi Pax de babası Brad ile arası açık durumda. Daha önce Instagram'da yaptığı sert bir paylaşımda babasını "dünya çapında bir pislik" ve "iğrenç bir insan" olarak nitelendirmişti. Ayrıca babasının kendisine "cehennem azabı" çektirdiğini ve küçük kardeşlerinin babalarının yanındayken "korkudan titrediklerini" iddia etmişti.

Boşanma davası sırasında, Jolie'nin hukuk ekibi, Hollywood yıldızı Brad'in özel bir jette Jolie ve çocuklarına "duygusal ve fiziksel istismarda" bulunduğunu öne sürmüştü.