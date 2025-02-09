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Motokuryeyi ezen sürücüden akıllara zarar savunma: Gazla freni karıştırdım

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Pendik'te tartıştığı motosikletliyi otomobiliyle ezen sürücü tutuklanırken, ifadesi pes dedirtti. Sürücü, "O anki şokla gazla frenin yerini karıştırdım ve bu kişiye çarptım" sözleriyle kendini savundu.

Pendik'te trafikteki tartışmada dikiz aynasını kıran motosikletliyi otomobiliyle ezerek yaralanmasına neden olan sürücü "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı. Sürücü ifadesinde, "O anki şokla gazla frenin yerini karıştırdım ve bu kişiye çarptım" dedi.

MOTOSİKLETLİYİ EZEN SÜRÜCÜ OLAYI ANLATTI

Çamçeşme Mahallesi'nde, trafikte tartışmalarının ardından dikiz aynasını kıran motosiklet sürücüsü F.F'ye çarparak öndeki çekici ile otomobilinin arasına sıkıştıran sürücü V.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheli, polis eşliğinde Anadolu Adalet Sarayı'na gönderildi. Burada savcılığa çıkarılan şüpheli V.K. ifadesinin alınmasının ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

"GAZLA FRENİN YERİNİ KARIŞTIRDIM"

Şüpheli V.K. savcılıktaki ifadesinde, müşteki ile aralarında yol verme meselesi yüzünden tartışma yaşandığını, tartışma sırasında kendisine hakaret ve tehdit içerikli sözler söylediğini öne sürdü. Daha sonra araya vatandaşların girdiğini ve aynı istikamette yola devam ettiklerini kaydeden V.K. "Yaklaşık 100 metre sonra sağımda solumda iki tane motosiklet sürücüsü gördüm. Bu kişiler 'Aşağı in, taksici seni öldüremedi biz öldüreceğiz.' dediler. Bu kişilerle herhangi bir tartışma yaşamamıştım. Daha sonra kurye olan şahıs, aracın solundan sağ tarafına geçti ve aracımın sağ aynasını kırdı. Daha sonra benim aracımın önüne atladı. Ben de o anki şokla gazla frenin yerini karıştırdım ve bu kişiye çarptım." beyanında bulundu.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şüpheli V.K. ardından A.B. isimli kişinin taksiden inerek kendisini yumruklamaya başladığını anlatarak, şunları kaydetti: "Yaptığım eylemin tek amacı mal ve can güvenliğimi korumaktı. Taksi şoförü ve motosiklet sürücülerinin beraber hareket ettiğini düşünüyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Beni yarlayan, hakaret eden ve beni tehdit eden A.B. isimli şahıstan, bana hakaret ve tehditlerde bulunan, aracımın aynasını kıran şahıstan ve aynı yine şekilde bana hakaret ve tehdiletlerde bulunan diğer motosiklet sürücüsünden şikayetçiyim. Ben 16-17 yaşımdan beri bipolar hastasıyım." Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli V.K'nın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tututklanmasına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Çamçeşme Mahallesi'nde dün, 34 KYG 127 plakalı motosikletle ilerleyen F.F. ile aynı yönde seyreden 34 EH 6467 plakalı otomobilin sürücüsü V.K. arasında trafikte tartışma yaşanmıştı. Tartışma sonrasında motosikletli, yanından geçtiği otomobilin dikiz aynasını kırmış, sürücü V.K. de otomobili motosikletlinin üzerine sürmüştü. Motosikletli, kendisine çarpan otomobil ile çekici arasında sıkışarak yaralanmıştı.

Olayın ardından yaralı hastanede tedavi altına alınırken, otomobiliyle kaçmaya çalışırken 2 araca daha zarar veren V.K. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Motokuryeyi ezen sürücüden akıllara zarar savunma: Gazla freni karıştırdım
Kaynak: AA / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa
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