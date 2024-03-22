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MİT, PKK'nın sözde Kamışlı komutanını etkisiz hale getirdi

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MİT, Suriye'de gerçekleştirdiği nokta operasyonla PKK/YPG Kamışlı Batı Sektör sözde Komutanı Seydo Kod adlı Halil Tekin'i etkisiz hale getirdi. Tekin'in 2007 yılında örgüte katıldığı belirtilirken ailesinden pek çok kişinin de örgüte üye olduğu ortaya çıktı.

İçişleri Bakanlığı'nın Terörden Arananlar Listesi'nde Yeşil Kategoride yer alan terörist Tekin, uzun süredir MİT tarafından görevlendirilen özel ekip tarafından yakın takip altındaydı. Faaliyetleri ve irtibatları deşifre edilen Tekin, yürütülen hassas saha çalışmaları neticesinde Kamışlı'da düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

ÖRGÜTE 2007'DE KATILDI

PKK/YPG terör örgütüne 2007 yılında katıldı. 2007-2015 yılları arasında Irak/Kandil ve Gare alanlarında faaliyet gösterdi. 2015 yılında Suriye sahasına geçti. PKK/YPG üst yönetimi tarafından Ayn El Arab ve Münbiç bölgesinde görevlendirildi.

2015-2017 döneminde örgütün sabotaj sorumlusu olarak faaliyet gösterdi. 2018 yılında Tabka'da sözde Alay Komutanlığı görevine getirildi. 2020 itibarıyla Kamışlı Batı Sektör sözde Komutanı oldu.

BABASI DA TERÖRİSTTİ

Ailesinde birçok PKK/YPG mensubu bulunan Halil Tekin'in, kendisi gibi örgüt üyesi olan babası İbrahim Tekin de 1992 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonunda etkisiz hale getirilmişti.

MİT, PKK'nın sözde Kamışlı komutanını etkisiz hale getirdi

MİT, PKK'nın sözde Kamışlı komutanını etkisiz hale getirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Millî İstihbarat Teşkilatı Suriye Güvenlik Terör 3.Sayfa Politika Haberler

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