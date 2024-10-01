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Miss Turkey birincisi İdil Bilgen, Amerika'ya gitmiş

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Miss Turkey 2024 güzellik yarışmasının birincisi İdil Bilgen'in, Bingöl'ün Yayladere ilçesine atanmasına rağmen göreve başlamadığı ve Amerika'da olduğu ortaya çıktı. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Bilgen, Sağlık Bakanlığı'nın Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurasında Bingöl'ün Yayladere ilçesine atandı. Ancak Bilgen'in göreve başlaması için gereken başvuru süresi geçti ve İdil Bilgen'in Amerika'da olduğu öğrenildi.

Miss Turkey 2024 güzellik yarışmasının birincisi İdil Bilgen kazandı ve Türkiye güzeli ünvanını aldı. İdil Bilgen, Bingöl'ün 2 bin 304 nüfuslu Yayladere ilçesine doktor olarak atandı ancak Bilgen görevine başlamadı.

BİNGÖL'E DEĞİL AMERİKA'YA GİTTİ

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden yeni mezun olan Bilgen, Sağlık Bakanlığı'nın 118'inci dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurasında, Bingöl'ün 2 bin 304 nüfuslu Yayladere ilçesindeki Yayladere Toplum Sağlığı Merkezi'ne atandı. Yayladere'ye 9 Eylül'de ataması yapılan ve 15 gün içinde İl Sağlık Müdürlüğü'ne başvurarak göreve başlaması gereken İdil Bilgen'in başvuru süresi geçti. Bilgen'in bu sürede herhangi bir başvuru yapmadığı, göreve başlayabilmesi için İl Sağlık Müdürlüğü'ne iki ay içinde mazeret dilekçesi verebileceği öğrenildi. Belirtilen sürede mazeret dilekçesi vermemesi durumunda da 6 ayda bir yapılan, bir sonraki Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurasına başvuru yapabileceği bildirildi.

Miss Turkey birincisi İdil Bilgen, Amerika'ya gitmiş

Bilgen'in görevine neden başladığı merak konusu olmaya devam erken Bilgen'in Amerika'nın başkenti Washington D.C'de olduğu ortaya çıktı. Bilgen, Amerikan Radyasyon Onkolojisi Derneği'nin (ASTRO) ASTRO 2024 toplantısına katıldığını sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla duyurdu.

Miss Turkey birincisi İdil Bilgen, Amerika'ya gitmiş

Miss Turkey birincisi İdil Bilgen, Amerika'ya gitmiş
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

Amerika Birleşik Devletleri Sağlık Bakanlığı Koç Üniversitesi Yayladere 3-sayfa Magazin Bingöl Yaşam İdil

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Yorumlar (2)

Emre Dagli:

Memleketin insanına hizmet etmek yerine amerikaya giden bu memleketin miss turkey i olmamalı diye düşünüyorum, okuduğu okul da kazanıp gidenler değil parası olup gidenlerin diye düşünüyorum yazık diye düşünüyorum....

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masteng aston:

Vardir bir bildigi buyuk elcimiz buna izin vermez yuksek.lisans icin gidip daha faydali olucaktir.

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