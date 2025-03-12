Mimar Ece Gürel'in eşinden radikal karar! Sırra kadem bastı

2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek evden çıkan peyzaj mimarı Ece Gürel, daha sonra Belgrad Ormanı'nda kaybolmuş, 4 günlük arama kurtarma çalışmaları sonrasında bulunmuştu. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Maslak'ta bulunan özel bir hastaneye kaldırılan Gürel, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

ÖCE ADINI DEĞİŞTİRDİ SONRA HESABINI KAPATTI

Spritüel olaylara ilgisi olan, astronomi eğitimi aldığı öğrenilen Ece'nin cadılık eğitimine başladığı iddiası ortaya atıldı. Ailesi bu iddiaları yalanlarken Ece Gürel'in eşi Sezer Gürel'in hamlesi şaşkınlık yarattı. Eşinin 6 Mart günü ormanda sağ bulunması sonrası "Yeni hayatının ilk günü kutlu olsun, sevgilim. İyi ki doğdun, sevgilim" paylaşımı yapan Sezer Gürel, Instagram'daki kullanıcı adını "sezargurel" yerine "hardaleces" olarak değiştirmişti. Bu hamlesinden bir kaç gün sonra ise tüm sosyal medya hesaplarını kapatarak sırra kadem bastı.

PROFİLİNDEKİ RAKAMLAR DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Öte yandan Sezer Gürel'in sosyal medya hesabındaki sayılar dikkat çekmişti. Gürel'in Instagram hesabında yazan '91688 419 818719 914481' sayılarının Grabovoi Sayıları'nı temsil ettiği belirlenmişti.

HER BİR SAYININ FARKLI ANLAMI VAR

Rus bilim insanı Grigori Petrovich Grabovoi tarafından bulunan bu sayıların bir araya gelmesiyle iddiaya göre bir frekans oluşuyor. Bu frekansların tüm insanlığın bozulan hayat düzenlerini tekrar normal hale getirebileceğine inanılıyor. Uzun yıllardır sayılar ve sayıların frekansları üzerine çalışan Grabovoi Sadece fiziksel değil, beklentilerimizle ilgili sorunlar olduğunda, sayılar aracılığıyla bunları yaratan nedenleri değiştirebileceğimizi iddia ediyor.