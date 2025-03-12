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Mimar Ece Gürel'in eşinden radikal karar! Sırra kadem bastı

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Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan ancak tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ece Gürel'in ölümünün ardındaki sır perdesi aralanamazken eşinden dikkat çeken bir hamle geldi. Bir kaç gün önce Instagram'daki kullanıcı adını "sezargurel" yerine "hardaleces" olarak değiştiren Sezer Güler son olarak Instragram hesabını kapattı.

2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek evden çıkan peyzaj mimarı Ece Gürel, daha sonra Belgrad Ormanı'nda kaybolmuş, 4 günlük arama kurtarma çalışmaları sonrasında bulunmuştu. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Maslak'ta bulunan özel bir hastaneye kaldırılan Gürel, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

ÖCE ADINI DEĞİŞTİRDİ SONRA HESABINI KAPATTI

Spritüel olaylara ilgisi olan, astronomi eğitimi aldığı öğrenilen Ece'nin cadılık eğitimine başladığı iddiası ortaya atıldı. Ailesi bu iddiaları yalanlarken Ece Gürel'in eşi Sezer Gürel'in hamlesi şaşkınlık yarattı. Eşinin 6 Mart günü ormanda sağ bulunması sonrası "Yeni hayatının ilk günü kutlu olsun, sevgilim. İyi ki doğdun, sevgilim" paylaşımı yapan Sezer Gürel, Instagram'daki kullanıcı adını "sezargurel" yerine "hardaleces" olarak değiştirmişti. Bu hamlesinden bir kaç gün sonra ise tüm sosyal medya hesaplarını kapatarak sırra kadem bastı.

Mimar Ece Gürel'in eşinden radikal karar! O da sırra kadem bastı

PROFİLİNDEKİ RAKAMLAR DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Öte yandan Sezer Gürel'in sosyal medya hesabındaki sayılar dikkat çekmişti. Gürel'in Instagram hesabında yazan '91688 419 818719 914481' sayılarının Grabovoi Sayıları'nı temsil ettiği belirlenmişti.

Mimar Ece Gürel'in eşinden radikal karar! O da sırra kadem bastı

HER BİR SAYININ FARKLI ANLAMI VAR

Rus bilim insanı Grigori Petrovich Grabovoi tarafından bulunan bu sayıların bir araya gelmesiyle iddiaya göre bir frekans oluşuyor. Bu frekansların tüm insanlığın bozulan hayat düzenlerini tekrar normal hale getirebileceğine inanılıyor. Uzun yıllardır sayılar ve sayıların frekansları üzerine çalışan Grabovoi Sadece fiziksel değil, beklentilerimizle ilgili sorunlar olduğunda, sayılar aracılığıyla bunları yaratan nedenleri değiştirebileceğimizi iddia ediyor.

Mimar Ece Gürel'in eşinden radikal karar! O da sırra kadem bastı

Mimar Ece Gürel'in eşinden radikal karar! Sırra kadem bastı
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
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Yorumlar (16)

Haber YorumlarıAhmet Kocaman:

çok fazla gündeme getirmenize gerek yok Bu kadın tamamen bir intihar etti Bunu daha hala anlamayacak Bizlerde Çocuk beyni mi var zannediyorsunuz veyahut da hayvan beyni mi var bu kadın tamamen psikolojik bir bunalımdan aile baskısından intihar etti bunun tartışmaya gerek yok ki

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Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Bunlar kafayı Tarot falları 3 harfliler ile bozmuşlar, gel gelelim ruhlar aleminde de yaşamıyoruz.

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Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

İkisi de manyakmış yani , bunu da başka bir ormanda bulurlar artık

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Haber YorumlarıSogun Nn:

olum bunlar ne manyaq insanlar lan

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Haber Yorumlarıdikduran adam:

ülke manyak dolmuş

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Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

Kafasını dinlemek istemiş olabilir kolay değil yıllardır aynı yastığa baş koydu aynı havayı solduğu eşi yok artık o evdeki o sessizlik zor şey Allah yardımcısı olsun sabır versin

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Haber Yorumlarılilianne grace:

Yeni siminin anlamı '' Hardal Tohumları ''..Kimbilir hangi kafada

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Haber Yorumlarıtokuşbey:

ne bitmez ece gürelmiş yeter beeee!!! sanki bilim insanı. sanki çok önemli biri!!! tamam öldü bitti . uzatmayın artık

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Haber YorumlarıEnver zincirkıran:

Allahın yolundan başka yol arayışına girenler bırakın gebersinler

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Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

Yine beyni boş insanlar sarmış burayı çok bilmiş kendini müdlğman zannedip ölü arkadından konuşan şahsiyetler peyzaj ne demek önce bir araştırın doğa ile ilgili ormana gitmesi normal böyle olacağını kimse bilemez kimse ne zaman nerde vefat edeceğini bilemez

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