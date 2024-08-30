Üye Girişi
Haberler

Milyon dolarlık mega yat, motoryatı ezip geçti

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesi Yalıkavak Mahallesi açıklarında, milyon dolarlık mega yat önünde bulunan motoryatı adeta ezip geçti. Ciddi maddi hasarın oluştuğu kaza anı an be an kaydedilirken, çarpışmanın gürültüsü sahile kadar ulaştı. Olayda can kaybı yaşanmaması teselli kaynağı oldu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde milyon dolarlık lüks yat, önünde bulunan motoryatı ezip geçti. Kaza anı kameralara yansırken, olayda büyük maddi hasar oluştu.

Milyon dolarlık mega yat, motoryatı ezip geçti

LÜKS YAT, MOTORYATA ÇARPTI

İlginç kaza, Bodrum Yalıkavak açıklarında yaşandı. Yalıkavak açıklarında seyir halinde olan "ICE" isimli mega yat, "AMEY" isimli motoryata arkadan çarptı. Kazada yaralanma ya da can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

Almanya'da 2005 yılında inşa edilen "ICE" isimli mega yat, 14 misafir kapasitesine sahip olup, 27 kişilik mürettebatıyla hizmet veriyor. Yatın içerisinde güzellik salonu, sauna, asansör, spor salonu, klima ve helikopter pisti gibi lüks donanımlar bulunduğu mega yatın seyir halinde iken önünde bulunan motoryata doğru yaklaştığını görenler kazanın olacağını fark etti.

Milyon dolarlık mega yat, motoryatı ezip geçti

Vatandaş kamerasına yansıyan kazada, mega yatın önündeki motoryata çarpacağını fark eden hemen kameralarına sarıldı. Kaza anı kameralar tarafından kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Denizcilik 3-sayfa Bodrum Muğla Denizcilik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Erdoğan, 30 Ağustos resepsiyonunda müjdeyi verdi: Bir an önce ordumuzun saflarımıza katacağız

Erdoğan, 30 Ağustos resepsiyonunda müjdeyi verdi: Bir an önce ordumuzun saflarımıza katacağız

 Topu Dilruba'ya attılar! Annenin isyan ederek dile getirdiği iddiaya yanıt var

Topu Dilruba'ya attılar! Annenin isyan ederek dile getirdiği iddiaya yanıt var

 Ekrandaki bomba ihbarını gören yolcular apar topar otobüsü terk etti

Ekrandaki bomba ihbarını gören yolcular apar topar otobüsü terk etti
Bir skandal olay da İstanbul'da! Parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler

Bir skandal olay da İstanbul'da! Parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler
500

Yorumlar (2)

Pikachu hd:

anlamadigim gore gore niye devam ediyor

4
0
yanıtYanıtla
Savaş Esentürk:

Şiddet yok şiddet yok diyor hala parmak dallıyor bağırıyor ya

1
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Fenerbahçe Alanyaspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! FB Alanyaspor golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Inter Atalanta maçı CANLI izle! (HD) Inter Atalanta maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Fenerbahçe Alanyaspor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) FB Alanyaspor maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bein Sports CANLI izle! (FENERBAHÇE ALANYASPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Rüyada birinin öldüğünü görmek ne anlama gelir? Rüyada hamile olduğunu görmek Haftalık çalışma saatleri kısalacak mı? Biran Damla Yılmaz Sandık Kokusu dizisinden neden ayrıldı? Fenerbahçe Alanyaspor maçı ilk 11'i! Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Fenerbahçe Alanyaspor maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Alanya maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?
title