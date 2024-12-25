Sağlık ekiplerine tekme ve yumruklu saldırı! 'Size Okmeydanı'nda kurşun sıktırırım'

İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Fetihtepe Mahallesi'nde saat 05.00 sıralarında Murat D. (26) ile kız arkadaşı Buket C. (25), gece kulübüne gitti. Burada alkol alan çift, mekandan ayrılıp eve doğru giderken midesinin ağrıdığını belirten Murat D, mide kanaması geçirdiğini düşünerek 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri adama müdahalede bulundu.

SAĞLIK EKİPLERİNE TEKME VE YUMRUKLU SALDIRI

Sağlık ekipleri Murat D'nin koluna damar yolu açtı. Hastaneye götürülmeyen adam duruma tepki göstererek sağlık görevlileriyle tartışmaya başladı. Sağlık ekipleri de bunun üzerine Murat D'yi hastaneye götürmek istedi ancak kız arkadaşının ambulansa binemeyeceğini söyledi. Bu duruma tepki gösteren Murat D, açılan damar yolunda iğnenin sert bir şekilde çıkarıldığını iddia ederek ambulanstan indi. Murat D. ve kız arkadaşı Buket C. sağlık ekiplerine tekme ve yumruklarla saldırdı.

AMBULANSIN AYNASI KIRILDI

Ambulansa binen ekiplerin peşinden koşan çift bu sefer de aracın içindeki sağlıkçılara yumrukla saldırdı. Yaşanan saldırıda ambulansın aynası da kırıldı.

SALDIRGAN ÇİFT YAKALANDI

Yaşanan dehşet anları cep telefonu ve güvenlik kamerasıyla anbean kaydedildi. Sağlık görevlilerinin şikayeti üzerine Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda saldırgan çift yakalandı.

SERBEST BIRAKILDILAR

Gözaltına alındıktan sonra emniyette ifadesi alınan çift, "Kasten yaralama" ve "Mala zarar verme" suçundan adli işlem yapılırken, savcılık kararıyla emniyetten serbest kaldı. Murat D.'nin 2 adet "Kasten yaralama" suçundan poliste kaydı olduğu ortaya çıktı.

"SİZE OKMEYDANI'NDA KURŞUN SIKTIRIRIM"

Sağlık ekipleri ise polise verdiği ifadede Murat D.'nin kendilerine, "Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz? Size Okmeydanı'nda kurşun sıktırırım" dediği öğrenildi.