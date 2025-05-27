Ahmet Minguzzi'nin mezarını tahrip davasında karar

İstanbul Kadıköy'de kaykay malzemesi almak için gittiği bit pazarında uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin Bahçelievler'de bulunan mezarına 10 Nisan'da zarar veren sanık Duran Aydın hakim karşısına çıktı. Bakırköy 36. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Duran Aydın ile müşteki avukatı hazır bulundu.

"MİNGUZZİ'NİN ANNEANNESİNE SİNİRLENDİM"

Sanık Duran Aydın duruşmada yaptığı savunmasında "Ben mezarlığın dış kenarında durumum olmadığı için epeydir yatıyorum. Günün birinde ben yatıyordum, öğlen oradan ses geldi çıt diye. Kafamı kaldırdım baktım 2 tane bayan vardı. Birisi oradaki çam ağacını kırmıştı. O gün kızgınlığım oldu. Olaydan 10 gün önce de çam ağaçları vardı, orası yanmıştı. Rahmetli çocuğun anneannesinin yangını çıkardığı söylendi. O gün de bir bayanın çam ağacı kırdığını görünce buna sinirlendim" dedi.

"ONLARA DERS OLSUN DİYE YAPTIM"

Sanık Aydın savunmasının devamında "Çocuğa karşı bir kastım yok. Benim yerimi yaktılar diye sinirlendim. Onlara bir ders olması için yaptım. Ne diyeceğimi bilemiyorum şu anda pişmanım. Beraatımı ve tahliyemi istiyorum. Kimseden talimat almadım. Olayla ilişkili kişileri tanımam. Çocuğu öldürenleri de tanımıyorum. Ben sürekli gazete okuduğum için çocuğun davası olduğunu biliyordum. Ben olayı o anlık sinirle yaptım. Mezarın orada olduğunu biliyordum. Ben bu işleri bilmediğim için polise ifade verirken söylemedim. Benim kimseye zararım olmazken orayı gelip darmadağın eden o çocuğun anneannesi. Ben de o yüzden darmadağın ettim" ifadelerini kullandı.

2 YIL 6 AY HAPİS CEASI VERİLDİ

Duruşmada beyanda bulunan müşteki avukatı ise sanığın indirim uygulanmadan emsal olacak şekilde cezalandırılmasını talep etti. Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı sanığın "İbadethanelere ve mezarlıklara zarar verme" suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Kararını açıklayan hakim Duran Aydın'ın "İbadethanelere ve mezarlıklara zarar verme" suçundan 3 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Sanığın sabıkasız olmasını dikkate alan mahkeme indirim uygulayarak 2 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına, sanık Aydın'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 10 Nisan'da Bahçelievler'de meydana gelen olay anlatıldı. İddianamede Matteo Ahmet Minguzzi'nin 24 Ocak 2025'te 2 kişi tarafından öldürülmesi olayına ilişkin olarak davanın görüleceği gün mezarının tahrip edilmesi sebebiyle soruşturma başlatıldığı aktarıldı. İddianamede kamera görüntüleri incelendiğinde mezarlığa zarar veren şahsın Duran Aydın olduğu tespit edildi. Aydın'ın alınan savunmalarında suçlamaları kabul ettiği iddianamede belirtilerek üzerine atılı suçu işlediği belirtildi. Duran Aydın hakkında "İbadethanelere ve mezarlıklara zarar verme" suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istendi.