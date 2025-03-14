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Mezar taşlarının üzerine oturup iskambil oynadılar

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Antalya'da yabancı uyruklu 2 kadının mezar taşlarının üzerine oturup iskambil kağıdı oynayarak kola içtiği anlara ilişkin çekip paylaştıkları görüntüler tepki çekti.

Muratpaşa ilçesindeki Andızlı Mezarlığı'na 1 hafta kadar önce akşam saatlerinde gelen yabancı uyruklu 2 kadın, fotoğraf çekmeye başladı.

FOTOĞRAFLARI PAYLAŞTILAR

Mezar taşlarının üzerine oturup iskambil kağıdı oynayan ve kola içen 2 kadın, kayda aldıkları o görüntü ve fotoğrafları da sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Mezar taşlarının üzerine oturup iskambil oynadılar

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Durumu fark eden güvenlik görevlileri, kadınları mezarlık dışına çıkardı. Kadınların paylaşımları sosyal medyada tepki çekti.

Mezar taşlarının üzerine oturup iskambil oynadılar

Mezar taşlarının üzerine oturup iskambil oynadılar

Mezar taşlarının üzerine oturup iskambil oynadılar
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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Yorumlar (27)

Haber YorumlarıTarkan Nedirönündensarkan:

ülkemde arap istemiyorum diyenler mikrofon sizde! bunları da vurgulayın istemezüüük kısmına

Yorum Beğen385
Yorum Beğenme63
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Haber YorumlarıAyşe Şirinoğlu:

Ben orda insan görmedim. Şeytan gördüm sanki.

Yorum Beğen231
Yorum Beğenme16
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Haber Yorumlarıİlhan Özberk:

tiktok icin glt vermeyen kalmadi

Yorum Beğen198
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıMUSTAFA ÖZDEMİR:

Neden tepki vermişler. Gerici olmayın bunlar çağdaş ve modern tarzda hareketler. Gidip de dua edip kuran mı okusunlar.

Yorum Beğen50
Yorum Beğenme143
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Haber YorumlarıTeşkilatı mahsusa:

bu o RUZ pu larınn ilacı belliii sabaha kadarrrrrrrr

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Haber YorumlarıDüşünen adam:

Nasılsanız öyle yönetilirsiniz..

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Haber Yorumlarımuhammed dursun:

Ölüyü diriltebilir miyiz diye mi denediler acaba?

Yorum Beğen96
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Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Vatandaşın onuruya oynayan idarecilerin olduğu bir ülkede gayet masum duruyor

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Haber YorumlarıEnver zincirkıran:

oturacak dahayi bi yer varrdı bende onu deneseydiniz

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Haber Yorumlarıerman genç :

Kawasaki ZZR 1100 bunlar

Yorum Beğen30
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