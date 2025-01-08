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Mersin'de Zehirlenme Faciası: 3 Çocuk Hayatını Kaybetti

Mersin'de Zehirlenme Faciası: 3 Çocuk Hayatını Kaybetti
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Mersin'in Tarsus ilçesinde zehirlenme sonucu hayatını kaybeden yabancı uyruklu 3 kardeşten ikisi bugün toprağa verildi. 6 Ocak'ta gerçekleşen olayda, zehirli gazların evdeki fare zehri ile bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor.

Mersin'in Tarsus ilçesinde zehirlenme sonucu hayatını kaybeden yabancı uyruklu 3 kardeşten ikisi toprağa verildi.

6 Ocak tarihinde, Yeşilevler Mahallesi'nde zehirlenme şüphesiyle kaldırıldıkları Tarsus Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden 2 yaşındaki Rana ile 4 yaşındaki Ömer Elyusuf'un otopsi işlemleri tamamlandı. 2 kardeşin cenazeleri bugün Mersin'in merkez Mezitli ilçesindeki Davultepe Anayurt Mezarlığına sessiz sedasız defnedildi. Durumu ağır olduğu için diğer 3 kardeşi ile birlikte Ankara'daki hastanelere sevk edilen, ancak yolda hayatını kaybeden 4 yaşındaki Selem Elyusuf'un cenazesinin ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından yine Davultepe Anayurt Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

Olay

Tarsus'un Yeşilevler Mahallesi'nde 6 Ocak tarihinde meydana gelen olayda, 6'sı çocuk 8 kişilik yabancı uyruklu aile zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılmış, çocuklardan 2 yaşındaki Rana ile 4 yaşındaki Ömer Elyusuf, Tarsus Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Durumu ağır olan çocuklardan Ahid (9), İlaf (7), Selem Elyusuf (4) ve Selam Duho (1) ise Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edilirken, sağlık durumları iyi olan baba Memun (34) ile anne Hazal Duho (29) ise tedaviyi reddederek taburcu edilmişti.

Ankara'ya sevk edilen çocuklardan biri daha yolda hayatını kaybetti

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi gören çocuklar Ahid, İlaf, Selem Elyusuf ile Selam Duho, dün akşam saatlerinde Etlik ve Bilkent Şehir Hastanelerine sevk edildi. Çocuklardan 4 yaşındaki Selem Elyusuf, hastaneye ulaştırılamadan yolda hayatını kaybetti. Böylelikle olayda ölen çocuk sayısı 3'e yükseldi.

Eve fare zehri koymuşlar

Bu arada AFAD ekipleri tarafından evde yapılan inceleme ve ölçümlerde zehirli gazlar tespit edildiği, fare veya benzeri bir zehrin hava ve su ile tepkimesi sonucu zehirlenmelerin oluşabileceğinin değerlendirildiği öğrenildi. Alınan numunelerin de incelenmesi için Ankara'ya gönderildiği aktarıldı.

Durumu iyi olduğu için tedaviyi reddeden anne Hazal Duho'nun ise polisteki ifadesinde, evlerinde fare olduğundan dolayı farklı yerlere fare zehri koyduklarını, çocukların rahatsızlandıklarını, küçük çocuğun elinde fare zehri gördüğünü, yemiş olabileceğini düşünerek hastaneye başvurduklarını söylediği öğrenildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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