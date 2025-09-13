Haberler

Mersin'de Otobüs ile Kamyon Çarpıştı: Ölü ve Yaralılar Var

Mersin'de Otobüs ile Kamyon Çarpıştı: Ölü ve Yaralılar Var
Mersin'in Mut ilçesinde otobüs ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada, ölü ve yaralıların bulunduğu bildirildi. Olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Mersin'in Mut ilçesinde otobüs ile kamyonun çarpışması sonucu meydan gelen kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Kaza, Mut ilçesi ile Karaman yolu Burunköy mevkiinde meydana geldi. Kazada otobüs devrilirken, kamyon hurdaya döndü. İlk belirlemelere göre, ölü ve yaralılar olduğu bildirilirken, olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
