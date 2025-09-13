Mersin'de Otobüs ile Kamyon Çarpıştı: Ölü ve Yaralılar Var

Mersin'in Mut ilçesinde otobüs ile kamyonun çarpışması sonucu meydan gelen kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Kaza, Mut ilçesi ile Karaman yolu Burunköy mevkiinde meydana geldi. Kazada otobüs devrilirken, kamyon hurdaya döndü. İlk belirlemelere göre, ölü ve yaralılar olduğu bildirilirken, olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. - MERSİN