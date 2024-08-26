Ölü bulunan öğretmenin katili, öğretmen sevgilisi çıktı

Mersin'in Erdemli ilçesinde 6 gündür kayıp olarak aranan 47 yaşındaki 2 çocuk annesi öğretmenin bir yazlık dairede öldürüldüğünün ortaya çıkmasının ardından yapılan çalışmada, katil jandarma tarafından yakalandı.

Olay, Ayaş Yemişkumu Mahallesi Sebaste Caddesi'ndeki bir yazlık sitede meydana geldi. 47 yaşındaki 2 çocuk annesi matematik öğretmeni Derya Demir'den 6 gündür ailesi haber alamadı. Yapılan aramalara rağmen bulunamayan Demir'in cenazesi dün sitede babasının evinin karşısındaki yazlık dairede bulundu. Eşyalı yazlık daireden gelen kötü kokular üzerine kayıp kadının aile bireyleri tarafından çağrılan çilingirle kapı açıldı. Kapı açıldığında kayıp öğretmenin cansız bedenine ulaşıldı. Jandarma ve savcının yaptığı inceleme sonrasında kadının cansız bedeni otopsi için önce ilçe devlet hastanesine ardından da Mersin Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Yapılan otopside kadının bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.

AYNI SEMTTEKİ PANSİYONDA 5 GÜN KALMIŞ

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ve Erdemli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bıçaklanarak öldürülen öğretmenin katili ile ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin yapığı çalışmada bekar olan Demir'in, özel bir kurs merkezinde öğretmen olan erkek arkadaşı M.O. belirlendi. Şüphelinin cesedin bulunduğu aynı semtteki bir pansiyonda 5 gün kaldığı, kaybolduğu gün ise bölgeden ayrıldığı ortaya çıktı.

KADININ KREDİ KARTIYLA ALIŞVERİŞ YAPMIŞ

Öldürülen 2 çocuk annesi öğretmenin kredi kartından hem alışveriş yapan hem de iki defa para çektiği ortaya çıkan şüpheli M.O., jandarma tarafından düzenlenen operasyonla Konya'da yakalandı. Cinayeti itiraf eden şüpheli, Konya'dan Mersin'in Erdemli ilçesine getirilerek jandarmada ifadesi alındı. Şüpheli daha sonra sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, Demir'in cenazesinin memleketi Karaman'da defnedileceği bildirildi.