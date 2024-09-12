Mersin'de intörn doktoru pompalı tüfekle vuran eski erkek arkadaşa 19 yıl hapis cezası

Mersin'de intörn doktor Nida Nur Nergiz'i pompalı tüfekle vurarak bir bacağının ampute olmasına neden olan eski erkek arkadaşı Ersin Karakuş'a 'kadına karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs suçundan' 19 yıl hapis cezası verildi.

Olay, 23 Ekim 2023 tarihinde merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi'ndeki kız öğrenci yurdu önünde yaşanmıştı. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisi intörn doktor Nida Nur Nergiz, hastanede teknisyen olarak görev yapan ayrıldığı erkek arkadaşı Ersin Karakuş tarafından pompalı tüfekle vurulmuş, her iki bacağı ve vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralanan genç kızın sağ bacağı dizüstünden kesilmişti. Sol bacağını da kaybetme riski olan Nergiz, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde birçok kez ameliyat edilmişti. Saldırı anının güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdığı olayla ilgili kaçtığı Adana'da yakalanıp tutuklanan zanlı Karakuş, dördüncü kez hakim karşısına çıktı.

Mersin Adliyesi 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Karakuş SEGBİS aracılığıyla katılırken, taraf avukatları ve kadın derneklerinin temsilcileri yer aldı. Olay yerine yakın bir tanığın ifadesinin alınmasıyla başlayan duruşma, Cumhuriyet Savcısının mütalaası ile devam etti. Savcı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın saplantı haline getirdiği Nergiz'e, hayati tehlikeye neden olacak şekilde tüfekle ateş ettiğini belirtti. Karakuş'un, 'kadına karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan cezalandırılmasını talep eden savcı, sanığın cezasında 'haksız tahrik indirimi' uygulanmaması yönünde görüş sundu. Nida Nur Nergiz'in avukatlarından Uğur Köksal da iddia makamının mütalaasına iştirak ettiklerini beyan ederken, avukat Furkan Balaban ise sanığın indirimsiz cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

"Ben suçsuzum bana ceza vermeyin demiyorum"

Avukatların talebi karşısında söz verilen sanık Ersin Karakuş, eylemi tasarlamadığını öne sürdü. Olayın gerçekleştiği tarihte kendisinin bir devlet memuru olduğunu, ayrıca Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünde okuduğunu ifade eden Karakuş, aynı zamanda da iki kız öğrenciye burs verdiğini iddia ederek, "Bu fıtratta yaşayan insanı nasıl bu hale getirdiniz" diye konuştu. Müşteki Nida Nur Nergiz ile arkadaş oldukları dönemde aldatıldığını savunan Karakuş, "Ben suçsuzum bana ceza vermeyin demiyorum. Orada kamera olduğunu biliyorum. Eğer tasarlasam kamera önünde bu eylemi niye yapayım? Kamera olmayan yerde bu eylemi yapar kaçardım. Evime ve iş yerime yakın olduğu için orası sürekli kullandığım yol. Benim orada olmam kadar doğal birşey yok. Gerçekten öldürme kastım olsa neden ayaklarına ateş edeyim" dedi.

Mütalaa karşısında savunması sorulan sanık avukatı Şaban Bal ise müvekkilinin delil karartma ve kaçma şüphesi olmadığını, kendi isteğiyle eyleme son verdiğini, haksız tahrik konusunun anlaşılabilmesi için de maddi konuları mahkemeye taşıdıklarını belirterek, Ersin Karakuş'un beraatını talep etti.

"Yaptığım eylemin haklılık payı yok"

Karar öncesi son sözü sorulan Ersin Karakuş, "Tasarlama söz konusu değildir. Tasarlasam öldürür ve kaçardım. Nida'ya gerçekten zarar vermek istemezdim. Nida ve ailesi beni o kadar zorladılar ki, ayaklarına ateş ettim. Yaptığım eylemin haklılık payı yok. Böyle bir şeyin haklılığını savunamam ama beni bu duruma getiren Nida ve ailesi" diye konuştu.

Müşteki avukatı Uğur Köksal'ın, 'sağ boyun bölgesinde çok fazla ateşli silah giriş çıkış var' şeklinde beyanına ekleme yapması üzerine Karakuş, "Ben boyun bölgesine ve baş bölgesine atış yapmadım. Büyük ihtimalle yerden sekmiş saçmalar olabilir" şeklinde konuştu.

Karar alkışla karşılandı

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, sanığı 'kadına karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 19 yıl hapse çarptırırken, tutukluluk halinin devamına karar verdi ve cezada takdiri indirim uygulamadı.

Heyetin kararı, duruşmayı takip eden bazı avukatlar ve izleyiciler tarafından alkışla karşılandı. - MERSİN