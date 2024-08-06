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Çarptığı genci öldüren sürücü 50 gün saklandı, güneş panellerinin altında yakalandı

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Mersin'de bayram ve babalar gününde bisikletle giden 18 yaşındaki Alim'in ölümüne neden olan sürücü, 50 gün sonra jandarma ekipleri tarafından çatı katında yakalandı. Tutuklanan şüpheli, kaza anında uyuya kaldığını söyledi.

Mersin'de bayram ve babalar gününde bisikletle giden 18 yaşındaki Alim'in ölümüne neden olan sürücü 50 gün sonra jandarma ekiplerinin titiz çalışmasıyla çatı katında güneş enerjisi panellerinin altında yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, kaza anında uyuya kaldığını söylediği öğrenildi.
Kaza, 16 Haziran saat 07.45 sıralarında Mersin-Antalya D-400 karayolu Erdemli ilçesi Tırtar Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, liseyi bitiren ve üniversite sınavına giren 18 yaşındaki Alim Dede Önem, Kurban Bayramı'nın birinci günü harçlığını çıkarmak için çalıştığı markete doğru giderken beyaz renkli bir otomobil gelerek arkadan çarptı. Kazada Önem, olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ise otomobil ile kaçtı. Olay sonrasında güvenlik güçlerinin yaptığı çalışmada araç kaza yerinden biraz uzakta terk etilmiş olarak bulundu. Kiralık olduğu belirlenen aracın sürücüsünün B.B. olduğu tespit etildi.
50 gün sonra yakalandı
Kazayla ilgili detaylı çalışma yapan İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) sürücünün yakalanması için titiz bir çalışma gerçekleştirdi. Sürücünün saklandığı ve irtibat kurmadığı için detaylı bir çalışma gerçekleştiren ekipler, B.B.'nin izini Mersin'de buldu. 4 adrese baskın yapan ekipler şahsa ulaşamadı. Araştırmasını derinleştiren ekipler sürücünün merkez Yenişehir ilçesinde bir adreste olduğunu fiziki takiple belirledi, bu kez şok baskın yaptı. Apartmanın çatı katında güneş enerjisi panellerinin altında yakalanan sürücü Erdemli İlçe Jandarma Komutanlığına getirilerek ifade işlemi sonrası adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin saklandığı dairede ise 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Yakalandığı için jandarmaya ekiplerine teşekkür eden ve adliye önünden ayrılmayan baba Cihat Önem," Zanlı 50 gün sonra yakalandı. Ben oğlumu kaybettim en ağır cezayı alsın. Adalete güveniyorum" dedi.
İfadesi ortaya çıktı, kaza göz göre göre gelmiş
Tutuklanan şüpheli B.B'nin ifadesi de ortaya çıktı. Zanlı ifadesinde, yorgunluğu nedeniyle uykuya daldığını 100-150 metre gittikten sonra son ön tekeri refüje vurduğunu belirterek," Sağ şeride geçerek yavaşladım. Yavaş yavaş devam ederken yine uykuya dalmışım. 60-70 kilometre hızla ilerliyordum. Bir şeye vurma sesiyle uyandım. Aracın camı patladı. İnsanların toplandığını gördüm. Olayın şokundaydım, neye çarptığımı da bilmiyordum. Naile bana' birine vurdun' dedi. Ben ne çarptığım kişiyi ne de bisikleti gördüm. Babama olayı anlattım, 'ortalıktan kaybol' dedi. Korktuğum içinde bugüne kadar teslim olmadım, kolluk görevlilerine yakalandım" diyerek kendini savunduğu öğrenildi.
Olay güvenlik kamerasına yansımıştı
Ayrıca, Alim Dede'nin bisikletle yolun dışından gitmesi ile beyaz otomobilin çarpma anı ve aracın kazalı halde trafik seyretme anları da güvenlik kameralarına yansımıştı. Sürücünün aracı terk ettikten sonra yanında bir kadın ile yürüyerek bölgeden uzaklaştığı da güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.
Hem bayram hem de babalar günü büyük bir üzüntü yaşayan baba Cihat ile ile anne Ayşe Önem, daha önce yaptığı açıklamada olayı trafik cinayeti olarak değerlendirmişti. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Babalar Günü Jandarma mersin Güneş Baba Güvenlik Trafik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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