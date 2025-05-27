Kadınlar arasında AVM önünde tekme tokat kavga
Mersin Yenişehir'de bulunan bir AVM'nin önünde kadınlardan oluşan iki grup arasında tekme ve yumruklu kavga yaşandı. Güvenlik görevlileri ile polisin güçlükle ayırdığı kavga anı, kameraya yansıdı.
Mersin'in Yenişehir ilçesine bağlı Güvenevler Mahallesi'nde bulunan bir AVM'nin bahçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle kadınlar arasında tartışma çıktı.
TEKME VE YUMRUKLARLA SALDIRDILAR
Kısa sürece kavgaya dönüşen olayda 2 kadın yere düştü, o sırada 3 kadın ise tekme ve yumruklarla saldırmaya devam etti.
POLİS GÜÇLÜKLE AYIRDI
Güvenlik görevlileri ile polis kavgayı güçlükle ayırdı.
O ANLAR KAMERADA
Kavga anı ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa