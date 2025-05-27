Kadınlar arasında AVM önünde tekme tokat kavga

Mersin'in Yenişehir ilçesine bağlı Güvenevler Mahallesi'nde bulunan bir AVM'nin bahçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle kadınlar arasında tartışma çıktı.

TEKME VE YUMRUKLARLA SALDIRDILAR

Kısa sürece kavgaya dönüşen olayda 2 kadın yere düştü, o sırada 3 kadın ise tekme ve yumruklarla saldırmaya devam etti.

POLİS GÜÇLÜKLE AYIRDI

Güvenlik görevlileri ile polis kavgayı güçlükle ayırdı.

O ANLAR KAMERADA

Kavga anı ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.