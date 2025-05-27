Kadınlar arasında AVM önünde tekme tokat kavga

Kadınlar arasında AVM önünde tekme tokat kavga
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Kadınlar arasında AVM önünde tekme tokat kavga
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Mersin Yenişehir'de bulunan bir AVM'nin önünde kadınlardan oluşan iki grup arasında tekme ve yumruklu kavga yaşandı. Güvenlik görevlileri ile polisin güçlükle ayırdığı kavga anı, kameraya yansıdı.

Mersin'in Yenişehir ilçesine bağlı Güvenevler Mahallesi'nde bulunan bir AVM'nin bahçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle kadınlar arasında tartışma çıktı.

Mersin'de AVM Önünde Kadınlar Arasında Tekme Tokat Kavga

TEKME VE YUMRUKLARLA SALDIRDILAR

Kısa sürece kavgaya dönüşen olayda 2 kadın yere düştü, o sırada 3 kadın ise tekme ve yumruklarla saldırmaya devam etti.

Mersin'de AVM Önünde Kadınlar Arasında Tekme Tokat Kavga

POLİS GÜÇLÜKLE AYIRDI

Güvenlik görevlileri ile polis kavgayı güçlükle ayırdı.

Mersin'de AVM Önünde Kadınlar Arasında Tekme Tokat Kavga

O ANLAR KAMERADA

Kavga anı ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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