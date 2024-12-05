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Her satırı korkunç olay: 3 akrabasını canice katletti

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Mersin Mezitli'de bir kişi, alkol aldıkları evde tartışma yaşadığı 2 amcası ve 1 akrabasını bıçaklayarak katletti.

Mersin'de bir kişi, birlikte alkol aldığı 3 akrabasını bıçakla öldürdü.

Her satırı korkunç olay: 3 akrabasını canice katletti

ALKOLLÜ EĞLENCE KATLİAMA DÖNÜŞTÜ

Mezitli ilçesine bağlı Kuyluk Mahallesi'ndeki müstakil evde meydana gelen olayda Ömer Uyar, kardeşi Ramazan Uyar, akrabaları Tuna Özel ve yeğenleri C.U. ile dün gece aynı evde bir araya gelerek alkol almaya başladı. Tuna Özel'e ait evde gecenin ilerleyen saatlerinde akrabalar arasında küfürleşme nedeniyle tartışma çıktı. Alkolün de etkisiyle tartışma büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında C.U., üzerinde taşıdığı bıçakla amcaları Ömer ve Ramazan Uyar ile akrabası Tuna Özel'i bıçaklayarak öldürdü. Şüpheli, olaydan sonra kayıplara karıştı.

Her satırı korkunç olay: 3 akrabasını canice katletti

CESETLERİ SABAH BULUNDU

Öldürülen 3 şahsın cesedi, sabah saatlerinde komşuları tarafından fark edildi. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine giden polis ekipleri, bölgede inceleme yaptı. Yapılan araştırmada, cinayetin C.U tarafından işlendiği bilgisine ulaşan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin gidebileceği adreslerde arama yaptı. Zanlı, polisin yaptığı çalışmayla saklandığı evde suç aleti bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Her satırı korkunç olay: 3 akrabasını canice katletti

CİNAYETLERİN ARDINDAN BOŞANDIĞI EŞİNİN EVİNİN KAPISINA DAYANMIŞ

Öte yandan işlediği 3 cinayetin ardından kendisine ait araçla olay yerinden kaçan şüpheli C.U'nun, aynı gece boşandığı eşinin evine giderek ölümle tehdit ettiği ortaya çıktı. Eski karısı F.G'nin, merkez Mezitli ilçesi Çevlik Mahallesi'ndeki evine giden zanlının, kapıyı açmayan kadını ölümle tehdit ettiği ve evinin camlarını kırdığı öğrenildi. Kadının jandarmayı arayarak durumu bildirmesi üzerine olay yerine giden ekiplerin kovalamaca sonrası yakaladığı şüphelinin, aracındaki kan izlerinin tespit edilmesi üzerine 3 kişiyi öldürdüğünü itiraf ettiği bildirildi.

Her satırı korkunç olay: 3 akrabasını canice katletti

Her satırı korkunç olay: 3 akrabasını canice katletti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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