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Menekşe Deresi'nde balıkçılar tarafından kadın cesedi bulundu

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Küçükçekmece'de Menekşe Deresi'nde balıkçılar tarafından kadın cesedi bulundu. Cesedin genç bir kadına ait olduğu ve yaklaşık 3 gündür suda olduğu tespit edildi.

Korkunç olay Küçükçekmece'deki Menekşe Deresi'nde yaşandı. Balıkçılar, dere içinde kadın cesedi buldu.

SAĞLIK EKİPLERİ SEVK DİLDİ

Akşam saatlerinde Menekşe Deresi'nden denize açılan balıkçılar dere içerisinde bir ceset buldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri şahsın öldüğünü belirledi.

3 GÜNDÜR SUDA OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Durum üzerine olay yerine dalgıç polisleri de sevk edildi. Ekiplerce, sudan çıkarılan ceset üzerinde incelemeler yapıldı. Yapılan incelemede cesedin genç bir kadına ait olduğu ve yaklaşık 3 gündür suda olduğu tespit edildi.

POLİSİN İNCELEMESİ DEVAM EDİYOR

Ceset, incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polisin olaya ilişkin incelemeleri devam ediyor.

Menekşe Deresi'nde balıkçılar tarafından kadın cesedi bulundu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSihirbazın Çırağı:

Devletsizlik almış yürümüş bu ülkede.

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