Uyuşturucu baronu El Chapo'nun oğlu yakalandı, Meksika karıştı: 29 ölü, 35 yaralı

Meksika Ulusal Savunma Bakanı Luis Cresencio Sandoval bugün yaptığı basın toplantısında, Sinaloa Karteli lideri Ovidio Guzman'ın yakalanması amacıyla dün Meksika Ordusu tarafından gerçekleştirilen operasyonda 10 güvenlik görevlisi ve 19 suçlunun öldüğünü, 35 askerin ateşli silahlarla yaralandığını açıklarken yaralı askerlerin hastanede tedavi altına alındığını söyledi. Olaylar sırasında sivil halktan ölen ya da yaralanan olmadığına dikkat çeken Bakan Sandoval, operasyon sonucu 21 kartel üyesinin tutuklanmasının yanı sıra, 13 otomobil, 26'sı zırhlı olmak üzere 40 SUV tipi araç, 6 makineli tüfek, 30 uzun namlulu silah, 2 tabanca ve çok sayıda mühimmata da el konulduğunu ifade etti. Bakan Sandoval ayrıca kartel üyelerinin çatışmalar sırasında 50 kalibre ağır makineli tüfekler kullanması sebebiyle, askeri personelin güvenliğini sağlamak amacıyla helikopter ve silahlı İHA'ların kullanıldığını bildirdi.

"ABD'DEN YARDIM ALMADIK"

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ise olaylarda hayatını kaybeden güvenlik güçleri için başsağlığı dilerken, operasyonların sivil halka zarar gelmemesi için sorumlulukla yürütüldüğünü söyledi. Operasyonda ABD'den yardım almadıklarına dikkat çeken Başkan Obrador, iki ülke arasında işbirliği olduğunu ancak Meksika'nın kendi kararlarını bağımsız olarak aldığını ifade etti. Sinaloa eyaletindeki şiddet olaylarına da değinen Lopez Obrador, bölgede kartel tarafından uygulanan ablukaların dağıtıldığını ve sokaklarda güvenliğin yeniden sağladığını bildirirken, silahlı kuvvetlerin eyalet genelinde güvenlik faaliyetlerine devam edeceğini söyledi.

UYUŞTURUCU KAÇAKÇILIĞINDAN YARGILANACAK

Meksika Güvenlik ve Vatandaş Koruma Bakanı Rosa Icela Rodriguez tarafından yapılan açıklamaya göre, Ovidio Guzman'ın Meksika'da organize suç örgütü kurmak ve ateşli silahlarla halkın güvenlik ve sağlığına zarar vermek suçlardan yargı önüne çıkarılacağı belirtilirken, ABD'ye iade edilmesi durumunda ise burada uyuşturucu kaçakçılığı amaçlı organize örgüt kurmak suçundan yargılanacağı bildirildi.

BABASININ KAÇTIĞI HAPİSHANEDE TUTULUYOR

Ünlü uyuşturucu baronu "El Chapo" takma adlı Joaquin Guzman'ın oğlu Ovidio Guzman, şu anda Meksika Eyaleti'nin Almoloya de Juarez şehrindeki Altiplano Hapishanesi'ne tutuluyor. El Chapo 2014 yılında yakalanmasının ardından tutulduğu Altiplano Hapishanesi'nden 11 Temmuz 2015 tarihinde kaçmıştı. Joaquin "El Chapo" Guzman halen ABD'nin Colorado eyaletindeki ADX Florence Hapishanesi'nde tutuluyor.