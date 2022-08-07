Meksika'da metroda kavga eden iki kişiden biri diğerinin kulağını koparttı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Meksika'da metroda kavga eden iki kişiden biri diğerinin kulağını koparttı

Meksika'da metroda kavga eden iki kişiden biri diğerinin kulağını koparttı

Meksika'daki bir metroda çıkan kavgada, kavga eden iki kişiden biri diğerinin kulağını ısırarak koparttı.

 - Güncelleme:

Meksika'daki bir metroda çıkan kavgada, kavga eden iki kişiden biri diğerinin kulağını ısırarak koparttı.

Meksika'nın başkenti Mexico City'de metroda bir kadının taciz edildiğini söyleyerek çevreden yardım istemesi üzerine kavga çıktı. Kavganın giderek büyümesi üzerine kavgaya karışan bir kişi tacizcinin kulağını ısırarak koparttı. Trendeki diğer yolcuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ilk yardım ekipleri gelirken, yetkililer kulağı kopan tacizciye müdahale ederek kanamasını durdurdu. Mağdurun tacizciden şikayetçi olması üzerine, şahıslar ifadeleri alınıp haklarında yasal işlem yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Olay,Meksika basınında geniş yer bulurken, bazı basın kuruluşları ABD'li boksör Mike Tyson'ın 1997 yılındaki bir maçta rakibinin kulağını ısırarak kopardığı olaya atıfta bulundu. - MEXİCO CİTY

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mexico City Sonora kavga 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title