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Kafesinden kaçan aslan, büyük korkuya yol açtı

Kafesinden kaçan aslan, büyük korkuya yol açtı
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Meksika'nın San Pedro Cholula kasabasında kafesinden kaçan dev bir aslan, vatandaşları dehşete düşürdü. Yırtıcı hayvanın kasabada dolaştığı anlar, yerel halk tarafından kaydedildi. Kaçak aslanı görenler, polisi ve hayvan uzmanlarını hemen alarma geçirdi. Polis, hayvanı kaçtığı Recica Hayvan Vakfı'nda bulabildi ve güvenle geri götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve bölgedeki güvenlik önlemlerinin güçlendirilmesi kararlaştırıldı.

Küçük bir Meksika kasabasında kafesinden kaçan dev bir aslan, vatandaşları korku içinde bıraktı.

Meksiko City'nin batısındaki San Pedro Cholula'da yaşayan şaşkın sakinler, aslanı kaldırımda gördüklerinde büyük şok yaşadı. Görüntülerde, tehlikeli hayvanın kafesinden kaçtıktan sonra kasabada dolaştığı anlar yer alıyor.

Geçen bir araçtan çekilen videoda, yırtıcı hayvanın yolculuğu sırasında duraksadığı ve kendisini zapt etmeye çalışan panik halindeki insanlara keskin bakışlar fırlattığı görülüyor.

Kaçak ormanlar kralını görenler, Çarşamba sabahı saat 07:00 civarında hemen polisi ve hayvan uzmanlarını alarma geçirdi. Polis, tehlikeli hayvanı ancak kaçtığı Recica Hayvan Vakfı'nda bulabildi ve güvenle geri götürdü.

San Pedro Cholula Belediye Başkanlığı olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Hayvan hızla yakalandı ve olayın kaynağını belirlemek ve gelecekteki olayları önlemek için gerekli soruşturmalar başlatıldı. Ayrıca bölgedeki güvenlik önlemlerini güçlendirmek için gerekli kontroller yapılacak" dedi.

Aslan çevredeki alanlara herhangi bir zarar vermedi. Sosyal medyada daha sonra paylaşılan bir fotoğrafta, sarı kapüşonlu cesur bir adamın, aslanla yan yana yürüyerek onu kafesine geri götürdüğü anlar görülüyor.

Başlangıçta birçok yerel sakin, aslanın Sinaloa Karteli'yle bağlantılı bir çetenin lideri olduğu iddia edilen kişiye ait bir mülkteki hayvan barınağından kaçtığını düşündü. Bu ev, Kasım 2024'te polisin 27 vahşi hayvanı (kaplanlar, aslanlar, panterler ve kurtlar dahil) kurtarmasıyla ünlenmişti.

Meksika'da vahşi hayvan sahipliği, Çevre Koruma Federal Başsavcılığı'ndan alınan izinle yasal.

Meksika'da kafesinden kaçan aslan, büyük korkuya yol açtı

Meksika'da kafesinden kaçan aslan, büyük korkuya yol açtı

Meksika'da kafesinden kaçan aslan, büyük korkuya yol açtı

Meksika'da kafesinden kaçan aslan, büyük korkuya yol açtı

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
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