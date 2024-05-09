Meksika'da ayakkabısına yerleştirdiği gizli kamera ile kadınların etek altı görüntülerini çeken profesör, çalıştığı üniversiteden kovuldu

Meksika'da bir üniversite profesörü, bir fuar sırasında kadınların etek altı fotoğraflarını çekerken yakalandıktan sonra görevinden atıldı ve ağır cinsel taciz suçlamasıyla karşı karşıya kaldı.

Melissa adını kullanan bir mağdurun paylaştığı viral videoda, Miguel Pérez adındaki 40 yaşındaki profesörün, 2 Mayıs'ta Puebla'da bir yemek siparişi veren bir kadının eteğinin altına sol ayakkabısını kaydırıp yerleştirdiği görülüyor. Pérez, kadının farkında olmadığı bir anda daha iyi görebilmek için ayakkabısını kadının ayaklarının arasına sokmaya çalıştı. Melissa durumu fark edip kadını uyarması üzerine, Pérez çıkışa doğru yönelirken, Melissa'nın erkek arkadaşı tarafından durduruldu.

Melissa'nın partneri Pérez'e, "Nereye gidiyorsun papi, ayakkabınla kayıt yapıyorsun!" diye bağırdı. Pérez, kalabalık arasından geçmeye çalışırken erkek arkadaşı tarafından yakasından tutuldu ve polislerin yanına götürüldü.

Pérez olay yerinde kelepçelendi ve sorgulanmak üzere bir çadıra, ardından da yerel bir polis karakoluna götürüldü. Şu anda, Puebla Eyalet Başsavcılığı'nın soruşturması devam ederken, ön yargılama tutuklusu olarak tutuluyor.

Puebla Benemérita Özerk Üniversitesi (BUAP), geçen Perşembe günü Pérez'i işten çıkardı ve yaptığı açıklamada, bu tür uygunsuz davranışları tolere etmeyeceklerini belirtti. Melissa, yetkililerin Pérez'i yargılamayacağı endişesiyle olayı sosyal medyada paylaşma kararı aldı. Savcılık, Pérez'in mağdura 590 dolar ödemesini önerdi ancak bu teklif reddedildi.