Minguzzi'nin mezarını tahrip eden 67 yaşındaki şahıs tutuklandı

İstanbul'da Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarını tahrip eden 67 yaşındaki şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MİNGUZZİ'NİN MEZARI TAHRİP EDİLDİ

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin Bakırköy'deki mezarı cinayet duruşmasının görüldüğü gün tahrip edilip, çevresine zarar verildi. Kabristandaki mezarın talan edilmesi ile ilgili re'sen soruşturma başlatıldı. Faillerin yakalanması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde özel ekip oluşturuldu.

67 YAŞINDAKİ ŞAHIS TUTUKLANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, İstanbul İstihbarat Şubenin de desteğiyle yapılan çalışmada Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarını tahrip eden 67 yaşındaki Duran Aydın adlı şüpheli yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Duran Aydın'ın buradaki işlemleri bitti. İfadesi alınan Aydın, Bakırköy adliyesine sevk edildi. Duran Aydın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"SİNİRLENDİM, VURDUM KIRDIM"

Öte yandan evsiz olduğu öğrenilen Duran Aydın emniyetteki ifadesinde, "Çocuğun ölümünü gazetelerden öğrendim. Bulduğum günlük gazeteleri okurum. Mezara gelip giden çok oluyordu. Merak ettim gittim baktım. Sonra mezarın çevresindeki çitlere takılıp düştüm. Düşünce sinirlendim, vurdum kırdım" dedi.