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Minguzzi'nin mezarını tahrip eden 67 yaşındaki şahıs tutuklandı

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İstanbul Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarını tahrip eden 67 yaşındaki Duran Aydın tutuklandı.

İstanbul'da Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarını tahrip eden 67 yaşındaki şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Minguzzi'nin mezarını tahrip eden 67 yaşındaki şahıs tutuklandı

MİNGUZZİ'NİN MEZARI TAHRİP EDİLDİ

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin Bakırköy'deki mezarı cinayet duruşmasının görüldüğü gün tahrip edilip, çevresine zarar verildi. Kabristandaki mezarın talan edilmesi ile ilgili re'sen soruşturma başlatıldı. Faillerin yakalanması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde özel ekip oluşturuldu.

Minguzzi'nin mezarını tahrip eden 67 yaşındaki şahıs tutuklandı

67 YAŞINDAKİ ŞAHIS TUTUKLANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, İstanbul İstihbarat Şubenin de desteğiyle yapılan çalışmada Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarını tahrip eden 67 yaşındaki Duran Aydın adlı şüpheli yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Duran Aydın'ın buradaki işlemleri bitti. İfadesi alınan Aydın, Bakırköy adliyesine sevk edildi. Duran Aydın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Minguzzi'nin mezarını tahrip eden 67 yaşındaki şahıs tutuklandı

"SİNİRLENDİM, VURDUM KIRDIM"

Öte yandan evsiz olduğu öğrenilen Duran Aydın emniyetteki ifadesinde, "Çocuğun ölümünü gazetelerden öğrendim. Bulduğum günlük gazeteleri okurum. Mezara gelip giden çok oluyordu. Merak ettim gittim baktım. Sonra mezarın çevresindeki çitlere takılıp düştüm. Düşünce sinirlendim, vurdum kırdım" dedi.

Minguzzi'nin mezarını tahrip eden 67 yaşındaki şahıs tutuklandı

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Minguzzi'nin mezarını tahrip eden 67 yaşındaki şahıs tutuklandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa
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Yorumlar (25)

Haber YorumlarıSinan Ökten:

Düşmanlarımızda kahpe

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Haber YorumlarıSMMM:

YAĞMACI BARBAR

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Haber YorumlarıİDO BEY:

Ne istiyorsunuz ölmüş masum bir çocuktan yazıklar olsun hak ettiğin cezayı çek aklın başına gelir belki

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Haber Yorumlarımurat özkan:

Odun So…. kacaksın yaşlı maşlı demem

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Haber Yorumlarıduygusal:

Aslında tutuklanmadı,huzur evine gitmiş oldu

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Haber YorumlarıNurettin:

şebeke bunlar

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Haber YorumlarıKenan Tepretoğlu:

hadi bakalım cezaevindeki yiğitlere kargo ediyoruz seni

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Haber Yorumlarıİbrahim Uzun:

ulen ne ruh hastası manyaklar var yaa mezardan ne istedin

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Haber YorumlarıEmrah Güneş:

ulkede ahlaki bilinç eksik cogu insan doğru yanlış ne bilmiyor ayırt edemiyor bu yuzden bu kadar cok kötülük var tek çözüm lise dahil 18 yaşına kadar okullarda Dini eğitim Dini eğitimde de ahlaki egitim yoğun şekilde verilmeli Din dersleri her hafta en az 7 saat olmali camii hoparlerinden de merhamet adalet gibi ahlaki konular her gun namazdan önce birkaç dk yayinlanmali ki sokaktaki halk duysun iyice bilinclensin bilincli toplum demek az olay çok huzur demektir

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Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Ben anne tarafından 3.göbek 68 yaşında bir insanım..yaşamım boyunca bir çok dostlarım ve sevdiklerm oldu..bunlardan hiristiyan ve Musevi olanlarda vardı..çok iyi dostlardır ve bir kısmı dünyadan ayrıldı..Müslüman, hiristiyan ve Musevi dostlarımı saygı ve rahmetle anarken burnumun direği sızlar..zira çok temiz anılarım olanlar var. İste böyle bir asalağı ciddiye almasın aile..ama kanun gerekli işlemi yapsın derim.

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