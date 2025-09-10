MasterChef eleme adayı kim oldu? MasterChef 9 Eylül 1. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Masterchef Türkiye'nin yeni sezonu, her zamanki heyecanı ve rekabetiyle devam ediyor. 9 Eylül Salı akşamı ekrana gelen son bölümde, kırmızı ve mavi takım yarışmacıları haftanın ilk dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Kıyasıya rekabetin yaşandığı bu mücadelede, yarışmacılar hem takım hem de bireysel olarak büyük bir sınav verdi. Peki, eleme potasına kimler düştü? Hangi yarışmacılar, bu hafta veda riskini taşıyor? MasterChef Türkiye severler, eleme adayları ve son gelişmeler hakkında detayları öğrenmek için sabırsızlanıyor.

9 EYLÜL MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAYBETTİ?

MasterChef Türkiye'nin son bölümünde heyecan doruktaydı. Kırmızı ve mavi takımlar arasında oynanan haftanın ilk dokunulmazlık oyununda, kıran kırana mücadeleye sahne oldu. Ancak maalesef bu zorlu karşılaşmada dokunulmazlığı kazanan taraf mavi takım oldu. Dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım için ise işler hiç kolay değil. Artık eleme potasına düşmemek için kırmızı takım yarışmacılarının hem takım olarak hem de bireysel performanslarını en üst seviyeye çıkarması gerekiyor.

MASTERCHEF İLK ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Dün gece dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takımda eleme süreci başladı ve heyecan doruktaydı. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Murat Can, kritik bir kararla eleme potasına Nisa'yı gönderdi. Ardından, takım arkadaşları arasında yapılan oylamayla ikinci eleme adayı belirlendi. Oylama sonucu, MasterChef'te bu haftanın ikinci eleme adayı Ayla oldu. Böylece, eleme potasında bu hafta Nisa ve Ayla yer aldı. Takımda gerilim yükselirken, yarışmacılar önümüzdeki eleme gecesine kilitlenmiş durumda. İzleyiciler de "Kim elenecek?" sorusunun cevabını sabırsızlıkla bekliyor.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'nin ilk takım dokunulmazlık oyununda şefler, kırmızı ve mavi takımlara Japon mutfağından yemekler hazırlama görevi verdi. Yarışmacılar, bu özel mutfak deneyimi için tam 45 dakika süreyle zorlu bir mücadeleye girişti. Süre dolduğunda şefler, her iki takımın lezzetlerini titizlikle değerlendirdi ve oy birliğiyle dokunulmazlığı mavi takımın kazandığını açıkladı. Bu sonuçla birlikte kırmızı takım eleme potasına yaklaşırken, heyecan ve rekabet bir kez daha tırmandı.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım, son şanslarını kullanmak için siyah önlüklerini giyerek bireysel dokunulmazlık oyununa çıktı. Bu kritik etapta şefler, yarışmacılardan fındık kullanarak özgün ve yaratıcı tabaklar hazırlamalarını istedi. 45 dakikalık zaman dilimi dolduğunda şefler, ortaya çıkan lezzetleri tek tek değerlendirip başarılı buldukları isimleri sahneye çağırdı. Gecenin sonunda, yedeklerden dahil olan Murat Can, üstün performansıyla bireysel dokunulmazlığı kazanarak takım arkadaşlarını sevindirdi.