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Marmaris'te safari aracının devrildiği kazadan gelen ilk görüntüler olayın şiddetini gözler önüne serdi

3. Sayfa Haberleri

Muğla'nın Marmaris ilçesinde turistleri taşıyan safari aracı devrildi. 5 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin de yaralandığı olay yerinden gelen ilk görüntüler, kazanın şiddetini gözler önüne serdi.

Marmaris'ten safariye çıkan Irak uyruklu oldukları ileri sürülen grubun içinde bulunduğu cip Marmaris'e dönüş yolunda kaza yaptı. Ddevrilen cipte bulunanlardan ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yol trafiğe kapatıldı. Kaza yerinden gelen ilk görüntüler kazanın şiddetini gözler önüne serdi.

Kaza yerinden görüntüler:

Marmaris'te safari aracının devrildiği feci kazadan ilk görüntüler

Marmaris'te safari aracının devrildiği feci kazadan ilk görüntüler

Marmaris'te safari aracının devrildiği feci kazadan ilk görüntüler

Marmaris'te safari aracının devrildiği feci kazadan ilk görüntüler

Marmaris'te safari aracının devrildiği feci kazadan ilk görüntüler

Marmaris'te safari aracının devrildiği feci kazadan ilk görüntüler

Marmaris'te safari aracının devrildiği feci kazadan ilk görüntüler

Haberler.com - 3. Sayfa

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