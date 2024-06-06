Müşteri tartışmasında pompalı tüfekle dehşet saçtı! Dövmecilerin kavgasında kan aktı
Muğla'da müşteri sebebiyle aralarında husumet bulunan dövme dükkanı sahiplerinden biri, pompalı tüfekle rakibinin dükkanını basarak etrafa ateş açtı. Saldırganın yaraladığı 2 kişiden 1'inin hayati tehlikesi devam ederken araya girmek isteyen kişinin, tüfeğin önüne atladığı görüldü. Karakola giderek teslim olan şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde dövme dükkanını basıp pompalı tüfekle 2 kişiyi yaralayan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken, saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.
RAKİBİNİN DÜKKANINI BASARAK KURŞUN YAĞDIRDI
Olayİçmeler Mahallesi Kayabal Caddesi üzerinde 4 Haziran günü meydana geldi. Gece saat 01.40 sıralarında M.G. isimli şahıs, rakip oldukları öğrenilen aynı caddedeki bir başka dövmeci dükkanını bastı. Pompalı tüfekle dükkanı basan M.G.'nin rastgele ateş açması sonucu, dükkanda bulunan E.D. karnından, A.D. ise sağ bacağından vuruldu. Saldırganı durdurmak isteyen kişinin tüfeğin önüne geçtiği anlar yürekleri ağza getirdi
YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI
Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.
KARNINDAN VURULAN KŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
Saldırının ardından olay yerinden kaçan şüpheli M.G. ise yaklaşık 1 saat sonra karakola giderek teslim oldu. Sağ bacağından vurulan A.D.'nin tedavisinin devam ettiği, karnından vurulan E.D.'nin ise hayati tehlikesinin olduğu ve yoğun bakıma alındığı öğrenildi.
POMPALI TÜFEKLİ SALDIRGAN TUTUKLANDI
Nöbetçi savcı talimatı ile gözaltı işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen M.G., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Konu ile ilgili Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.