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Müşteri tartışmasında pompalı tüfekle dehşet saçtı! Dövmecilerin kavgasında kan aktı

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Muğla'da müşteri sebebiyle aralarında husumet bulunan dövme dükkanı sahiplerinden biri, pompalı tüfekle rakibinin dükkanını basarak etrafa ateş açtı. Saldırganın yaraladığı 2 kişiden 1'inin hayati tehlikesi devam ederken araya girmek isteyen kişinin, tüfeğin önüne atladığı görüldü. Karakola giderek teslim olan şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dövme dükkanını basıp pompalı tüfekle 2 kişiyi yaralayan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken, saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.

RAKİBİNİN DÜKKANINI BASARAK KURŞUN YAĞDIRDI

Olayİçmeler Mahallesi Kayabal Caddesi üzerinde 4 Haziran günü meydana geldi. Gece saat 01.40 sıralarında M.G. isimli şahıs, rakip oldukları öğrenilen aynı caddedeki bir başka dövmeci dükkanını bastı. Pompalı tüfekle dükkanı basan M.G.'nin rastgele ateş açması sonucu, dükkanda bulunan E.D. karnından, A.D. ise sağ bacağından vuruldu. Saldırganı durdurmak isteyen kişinin tüfeğin önüne geçtiği anlar yürekleri ağza getirdi

Müşteri tartışmasında pompalı tüfekle dehşet saçtı! Dövmecilerin kavgasında kan aktı

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Müşteri tartışmasında pompalı tüfekle dehşet saçtı! Dövmecilerin kavgasında kan aktı

KARNINDAN VURULAN KŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Saldırının ardından olay yerinden kaçan şüpheli M.G. ise yaklaşık 1 saat sonra karakola giderek teslim oldu. Sağ bacağından vurulan A.D.'nin tedavisinin devam ettiği, karnından vurulan E.D.'nin ise hayati tehlikesinin olduğu ve yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Müşteri tartışmasında pompalı tüfekle dehşet saçtı! Dövmecilerin kavgasında kan aktı

POMPALI TÜFEKLİ SALDIRGAN TUTUKLANDI

Nöbetçi savcı talimatı ile gözaltı işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen M.G., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Konu ile ilgili Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Marmaris Muğla Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

SALİH:

Tüfeğin önüne atlamak nedir arkadaş. Kurşun geçirmez mi zannetin kendini .

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