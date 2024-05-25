Dengesini kaybeden genç, az kalsın ölüyordu! Raylara düşerek ağır yaralandı
İstanbul'da Marmaray'ın Zeytinburnu İstasyonu'nda dengesini kaybeden genç raylara düştü. Kaza nedeniyle Gebze yönünde seferlerde gecikmeler yaşanırken, ağır yaralı genç itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Marmaray'ın Zeytinburnu İstasyonu'nda dengesini kaybeden genç raylara düştü. Kaza nedeniyle Gebze yönünde seferlerde gecikmeler yaşanırken, yaralı genç itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
RAYLARA DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRENLER EKİPLERE HABER VERDİ
Olay, saat 10.00'da Zeytinburnu Marmaray İstasyonu'nda meydana geldi. 24 yaşındaki Emre Aşık, dengesini kaybederek raylara düştü. Raylara düşen genci gören istasyon görevlileri ve yolcular durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.
DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Aşık'ı bulunduğu yerden kurtararak ambulansa aldı. İstanbul Üniversitesi Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan gencin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
SEFERLERDE GECİKME YAŞANDI
Gebze yönündeki seferler bir süre gecikmeli yapıldıktan sonra normale döndü. Polis ekipleri yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı.