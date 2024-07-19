Marmara Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Marmara Denizi'nde, Balıkesir'e bağlı Marmara Adası açıklarında saat 22.26'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada deprem, yerin 7.18 kilometre derinliğinde, Marmara Adası'na 9 kilometre mesafede gerçekleşti.

ÇEVRE İLLERDEN HİSSEDİLDİ

Marmara Denizi merkezli 4,1 büyüklüğündeki deprem, Balıkesir'in yanı sıra Çanakkale, Tekirdağ ve İstanbul'da da hissedildi.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise AFAD'ın 4,1 olarak duyurduğu Marmara Denizi'ndeki depremin büyüklüğünü 4,2 olarak rapor etti.

VALİ USTAOĞLU: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AFAD ve ilgili kurumlarımızın saha taramaları ile 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarlarda an itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.