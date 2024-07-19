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Marmara Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Marmara Denizi, Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı Balıkesir'in yanı sıra Çanakkale, Tekirdağ ve İstanbul'da da hissedildi.

Marmara Denizi'nde, Balıkesir'e bağlı Marmara Adası açıklarında saat 22.26'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada deprem, yerin 7.18 kilometre derinliğinde, Marmara Adası'na 9 kilometre mesafede gerçekleşti.

Marmara Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

ÇEVRE İLLERDEN HİSSEDİLDİ

Marmara Denizi merkezli 4,1 büyüklüğündeki deprem, Balıkesir'in yanı sıra Çanakkale, Tekirdağ ve İstanbul'da da hissedildi.

Marmara Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise AFAD'ın 4,1 olarak duyurduğu Marmara Denizi'ndeki depremin büyüklüğünü 4,2 olarak rapor etti.

VALİ USTAOĞLU: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AFAD ve ilgili kurumlarımızın saha taramaları ile 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarlarda an itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa

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Yorumlar (9)

VEFA:

4,1 'i veren Allah 7,8 i de verir elbet. Tedbir, tedbir, tedbir!...

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1
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Umit Akar:

4,1 bu kadar etki yaratiyorsa büyük bir depremi o bölgede düşünmek bile istemiyorum

4
1
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EFEMAK MAKİNA:

deprem savaş kaos internet ya birtanede düzgün bir haber gelsin vay arkadaş nasıl bir hayat bu .....?

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0
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VEFA:

Bom bot bir hayat!

yanıt4
yanıt0
Tufan Keleş:

Tekirdağ Çerkezköy de hissedildi

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1
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Sefa Soncul:

evet hisseddim

1
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Muratsa:

beylikduzu hissedilmedi.

1
1
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Salim:

KÜÇÜKÇEKMECE DE HİSSETMEDİK

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0
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nurullah acar:

Hissettimmm fena

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