Mardin'de Nevruz kutlamasında skandal görüntüler! HDP'li Günay'ın da katıldığı etkinlikte PKK bayrağı açtılar

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Nevruz kutlamaları sırasında maskeli terör yandaşı kişiler, bölücü terör örgütü PKK paçavrası açtılar. HDP Sözcüsü Mardin Milletvekili Ebru Günay'ın da konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte, kalabalıktaki kişiler terör örgütü PKK sloganları attılar.

Mardin'de baharın gelmesiyle birlikte Nevruz kutlamaları başladı. Kutlamalar ilk olarak Kızıltepe ilçesinde yapıldı.

HDP'Lİ GÜNAY DA KATILDI

Kutlama için Kızıltepe Otogar Meydanı'na sahne kuruldu. HDP Sözcüsü Mardin Milletvekili Ebru Günay da etkinliğe konuşmacı olarak katıldı.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK BAYRAĞI AÇTILAR

Etkinlikte, kurulan sahne üzerine çıkan ve kalabalık arasında bulunan maskeli terör örgütü yandaşları, PKK paçavrası açtı. Kabalalıktan PKK terör örgütü lehine sloganlar atıldı.