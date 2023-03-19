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Mardin'de Nevruz kutlamasında skandal görüntüler! HDP'li Günay'ın da katıldığı etkinlikte PKK bayrağı açtılar

3. Sayfa Haberleri

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Nevruz kutlamaları sırasında maskeli terör yandaşı kişiler, bölücü terör örgütü PKK paçavrası açtılar. HDP Sözcüsü Mardin Milletvekili Ebru Günay'ın da konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte, kalabalıktaki kişiler terör örgütü PKK sloganları attılar.

Mardin'de baharın gelmesiyle birlikte Nevruz kutlamaları başladı. Kutlamalar ilk olarak Kızıltepe ilçesinde yapıldı.

Mardin'de Nevruz kutlamasında PKK paçavrası açtılar

HDP'Lİ GÜNAY DA KATILDI

Kutlama için Kızıltepe Otogar Meydanı'na sahne kuruldu. HDP Sözcüsü Mardin Milletvekili Ebru Günay da etkinliğe konuşmacı olarak katıldı.

Mardin'de Nevruz kutlamasında PKK paçavrası açtılar

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK BAYRAĞI AÇTILAR

Etkinlikte, kurulan sahne üzerine çıkan ve kalabalık arasında bulunan maskeli terör örgütü yandaşları, PKK paçavrası açtı. Kabalalıktan PKK terör örgütü lehine sloganlar atıldı.

Mardin'de Nevruz kutlamasında PKK paçavrası açtılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kızıltepe Mardin PKK 3. Sayfa Yerel Haberler

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