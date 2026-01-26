Öldürülen hukuk öğrencisinin ailesi faillerin yakalanmasını istiyor

Mardin'de silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden hukuk fakültesi öğrencisi Fırat Baraj'ın ailesi, cinayetin planlı olduğunu öne sürerek "adalet" çağrısında bulundu.

22 Aralık 2025 tarihinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden Fırat Baraj olayıyla ilgili konuşan Fırat Baraj'ın (23) amcası ve aynı zamanda ailenin avukatı olan Veysi Baraj, olaydan iki gün önce İ.B. ve M.S.B.'nin, O.Y. isimli ortak bir tanıdıklarının yanına giderek Fırat'ı öldüreceklerini, babasına evlat acısı yaşatacaklarını beyan ettiklerini savundu. Cinayetin planlı şekilde işlendiğini öne süren avukat Baraj, şöyle konuştu:

"Olay günü Fırat, hukuk fakültesi üçüncü sınıf öğrencisi olup İstanbul'da okumaktadır. Vizesi bittikten sonra ailesini ziyaret etmek amacıyla Mardin'e geliyor. Mardin'e geldiğinde annesi ve babasıyla otururken karşı tarafla aralarında bir telefon görüşmesi oluyor. Telefon görüşmesinin ardından Fırat'ın aşağı inmesi isteniyor. Kuzenleri tarafından aşağı indirilen Fırat'ın yanına babası da birlikte iniyor. Baba, 'Bu çocuklar benim abimin çocukları. Onlarla bir görüşeyim, Fırat'ı neden öldürmekle tehdit ettiklerini sorayım' diyor. Kapıyı açmaları esnasında M.S.B. tarafından silahla ateş açılıyor. Açılan ateş sonucu Fırat'a beş el isabet ederken, bir el de babaya isabet ediyor. Fırat, aldığı 5 kurşun sonucu katlediliyor."

Olayda kullanılan aracın içerisinde üç kişinin bulunduğu belirten Baraj, "Y.O., baba ve A.B. isimli küçük kardeşlerin gözaltına alındığı öğreniliyor. Baba ve A.B. serbest bırakılırken, Y.O. tutuklanıyor. Dosyada gizlilik kararı verildiği belirtiliyor. Olayın üzerinden 34 gün geçmesine rağmen şüpheliler halen firari ve yakalanamadı. Henüz 23 yaşında, hukuk fakültesi üçüncü sınıf öğrencisi olan Fırat Baraj, hiçbir suçu ve unsuru yokken, çıkar ve menfaat uğruna en vahşi şekilde katledilmiştir. Bir gencin hayalleri ve umutları acımasızca elinden alınmıştır. Kamuoyundan, yetkililerden ve vicdan sahiplerinden bu davanın takipçisi olmalarını istiyoruz. Aslında Fırat için adalet istiyoruz. Bir daha hiçbir gencin hayalleri yarım kalmasın diye adalet istiyoruz. Ayrıca firarilerin yakalanması için bilgi ya da herhangi bir emare bulunması halinde bunun en yakın kolluk kuvvetlerine bildirilmesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Fırat Baraj'ın kardeşi Dicle Baraj ise yaşadıkları acıyı dile getirerek, "Olaydan 20 dakika sonra eve geldiğimde evde bir arbede ve problem olduğunu öğrendim. Annemi aradım, telefonu farklı birisi açtı ve hastaneye gelmem gerektiğini söyledi. Hastaneye gittiğimde ağabeyimin vurulduğunu öğrendim. Bir saat sonra da ölüm haberini aldık. Herhangi bir husumet yoktu. Ağabeyim üniversiteden gelmişti, bir hafta tatil yapıp geri dönecekti. Çarşamba günü biletini almıştık, pazar günü ağabeyim katledildi. Ağabeyim bu ülkeye çok yararlı bir vatandaş olacaktı. Kendisi hukuk fakültesi öğrencisiydi ve hayattaki tek gayesi, ceza alması gereken faillerin ceza alması ve her zaman mazlumların yanında olmaktı. Hayat felsefesi buydu. Böyle bir çocuğun hayattan koparılması sadece bir ailenin canını yakmamalı, bu tüm ülkenin canını yakmalıdır. Çünkü ülkeye yararlı bir evlat öldürüldü. Kendi öz kuzenleri tarafından, sebepsiz yere öldürüldüğü için daha çok kamuoyuna yansıması gerekiyor. Devletimizden tek isteğimiz, faillerin bir an önce bulunup adalete teslim edilmesi ve en ağır cezayı almalarıdır. Şu an dışarıda olmaları bizi rahatsız ve mutsuz ediyor. Ağabeyimin suçsuz yere öldürülmesi ve faillerin dışarıda olması acımızı daha da artırıyor. Bu katlanamaz bir acıya dönüşüyor. Annem çok kötü durumda, bu acıyı atlatamıyor. Babam ise her şeye gözleriyle şahit olduğu için çok daha farklı bir durumda. Kendi öz kardeşinin oğlu tarafından bu olayın gerçekleştirilmiş olması onu derinden yaraladı. Çok acı çeken bir aile var. Annem, babam ve kardeşlerimle birlikte çok kötü durumdayız." - MARDİN