Mantar toplamaya giderken bacağını kıran vatandaşın imdadına AFAD, jandarma ve 112 yetişti - Haberler

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Mantar toplamaya giderken bacağını kıran vatandaşın imdadına AFAD, jandarma ve 112 yetişti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Mantar toplamaya giderken bacağını kıran vatandaşın imdadına AFAD, jandarma ve 112 yetişti

Tunceli'de mantar toplamaya giderken kayalıktan düşerek bacağını kıran vatandaşın imdadına AFAD, jandarma ve 112 ekipleri yetişti.

Tunceli'de mantar toplamaya giderken kayalıktan düşerek bacağını kıran vatandaşın imdadına AFAD, jandarma ve 112 ekipleri yetişti.

Olay, Tunceli'nin Pülümür ilçesine bağlı Efeağılı köyünde meydana geldi. Çocuğuyla birlikte köyün kırsal alanında mantar toplamaya giden 38 yaşındaki Ümit Cömert, kayalık alandan düşerek bacağını kırdı. Telefonla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Cömert yardım talebinde bulundu. Olayın öğrenilmesinin ardından AFAD, jandarma ve 112 ekipleri bölgeye sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucu Cömert bulunduğu alandan sedyeyle alınarak güvenli bir alana taşındı. Yaralı, Tunceli İl Jandarma Komutanlığından istenen helikopterle Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Cömert'in genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(Ercan Topaç/İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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