Manisa'da Otoyolda 8 Bin 740 Sentetik Hap Ele Geçirildi

Manisa İl Jandarma Komutanlığı, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda durdurduğu araçta 8 bin 740 adet sentetik hap ele geçirdi. Sürücü A.S. gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Manisa İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarma Komutanlığı ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 Ağustos 2025 tarihinde sürücülüğünü A.S. isimli şahsın yaptığı aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, piyasa değeri yüksek olan 8 bin 740 adet sentetik hap ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda şüpheli A.S. gözaltına alındı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
