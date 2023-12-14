Manisa'da kaçırılan kız çocuğu istismara uğradı ve hamile kaldı

Manisa'nın Salihli ilçesinde kaçırılan 14 yaşındaki kız çocuğu, istismara uğradıktan sonra hamile kaldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Türkiye'ye getirilen çocuk, koruma altına alındı. Afgan uyruklu kaçıran şahıs ise İran tarafından sınır dışı edildi.

İki yıl önce Manisa'nın Salihli ilçesinde Afgan uyruklu Nagıp Cahit Yusufi tarafından İran'a kaçırıldığı iddia edilen 14 yaşındaki D.B., Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının girişimleri ile Türkiye'ye getirildi. Salihli'de ailesine teslim edilen kız çocuğunun, istismara uğradığı, hamile kalıp doğum yaptığı ortaya çıktı. 1.5 yaşındaki bebeği ile birlikte koruma altına alınan D.B., kendisini ailesine kavuşturan yetkililere teşekkür etti.

Salihli'nin Emirhacılı Mahallesi'nde ailesi ile birlikte yaşayan D.B., iddiaya göre 2 yıl önce 12 yaşında iken başka bir mahallede çiftlikte çalışan 26 yaşındaki Afgan uyruklu Nagıp Cahit Yusufi tarafından kaçırıldı.

Ailesi tarafından yapılan kaçırılma başvurusu üzerine yetkililer harekete geçti. Yapılan araştırma neticesinde 12 yaşındaki kızın İran'da olduğu tespit edildi. Çocuğun İran'da uğradığı istismar sonucu hamile kaldığı ve geçen sene bir bebek dünyaya getirdiği belirlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının girişimleriyle D.B., İran'dan Türkiye'ye getirildi. Afgan uyruklu Yusufi'nin ise İranlı makamlarca sınır dışı edildiği ortaya çıktı.

2 yıl sonra ailesine kavuşan 14 yaşındaki D.B., "Devletimiz sayesinde aileme yeniden kavuştum. Kaçırılma süreci ve sonrasında aileme yönelik çok fazla iftiralar atıldı. Bunları okuduğumda çok üzüldüm. Ayrıca bana bu zulmü yaşatan inşallah yakalanır ve adalete teslim edilir" dedi.

Baba Mesut Göceci ise "Yaklaşık 2 yıldır kayıp olan kızımıza kavuştuğumuz için mutluyuz. Bu süreçte bizlerin yanında olan devletimizin tüm kurumlarına teşekkür ediyoruz. Kızımız ve torunumuz gayet sağlıklı. Kızımızı kaçıran Afganlı şahıs, İran tarafından sınır dışı edilmiş. Tekrar Türkiye'ye gelmesini istemiyoruz. Gelirse de inşallah yakalanır ve en ağır cezayı alır" diye konuştu. - MANİSA