Manisa'da 16 Yaşındaki Kız Bıçaklanarak Öldürüldü, Katil Akrabası Çıktı

Manisa'da sır cinayette şüpheli tanıdık çıktı.

16 YAŞINDAKİ KIZINI KANLAR İÇİNDE BULDU

Salihli ilçesinde dün saat 18.00 sıralarında işten Kurtuluş Mahallesi'ndeki eve dönen baba Selçuk Fırtına, 16 yaşındaki kızı Hatice Fırtına'yı yerde hareketsiz şekilde kanlar içinde buldu. Babanın ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hatice Fırtına'nın birden fazla bıçak darbesi sonucu hayatını kaybettiğini tespit etti.

KATİLİ AKRABASI ÇIKTI

Acı olayın ardından soruşturmayı derinleştiren Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evde yaptıkları inceleme ve toplanan deliler kapsamında şüphelinin, ailenin akrabası olan Fatih Fırtına olduğunu belirledi.

SUÇ ALETİ İLE BİRLİKTE YAKALANDI

Bölgedeki yaklaşık 80 kameradan 300 saatlik görüntüyü analiz eden polis, şüpheli Fatih Fırtına'yı suç aleti ile birlikte gözaltına aldı.

EVE HIRSIZLIK AMACIYLA GİRMİŞ

Fatih Fırtına'nın yarın adliyeye sevk edileceği öğrenilirken, şüphelinin ilk ifadesinde, eve hırsızlık yapmak amacıyla girdiğini, evde Hatice Fırtına ile karşılaşınca paniğe kapılıp, bıçaklayıp kaçtığını söylediği iddia edildi.