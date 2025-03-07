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Manavgat'ta Trafik Uygulaması: Yabancı Plakalı Araç Men Edildi, Abartı Egzoz Cezası Uygulandı

Manavgat'ta Trafik Uygulaması: Yabancı Plakalı Araç Men Edildi, Abartı Egzoz Cezası Uygulandı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma trafik ekipleri, yabancı plakalı bir aracı hak sahibi olmayan bir kişi tarafından kullanıldığı gerekçesiyle trafikten men etti. Aynı zamanda, abartı egzoz tespit edilen Tofaş marka otomobil sahibine de ceza kesildi. Araç sahibi, aracını geri alabilmek için gerekli prosedürler hakkında bilgilendirildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde uygulama yapan jandarma trafik ekipleri, yabancı plakalı aracı hak sahibi olmayan kişi tarafından kullanıldığı gerekçesiyle trafikten men etti. Ekipler, sürücüye aracı tekrar geri alabilmesi için gerekli prosedürleri anlatırken, yine denetimde abartı egzoz tespit edilen bir Tofaş marka otomobil sahibine ise idari para cezası kesildi.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Kısım Amirliği'ne bağlı Trafik Timleri, Sorgun Mahallesi Titreyengöl girişinde bulunan havuzlu kavşakta trafik uygulaması gerçekleştirdi. Ekiplerin denetimi sırasında durdurulan yabancı plakalı otomobili kullanan sürücünün hak sahibi olmadığı tespit edildi. Aracı kullanan sürücüye ve araç sahibine idari para cezası uygulanırken, araç trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi.

Araç sahibine yapması gerekenler anlatıldı

Uygulama yapılan yere gelen otomobil sahibine aracını yedieminden alabilmesi için gerekli şartları anlatan trafik görevlisi; kanun maddeleri ve ilgili yönetmelik gereği aracı kullanabilecek kişilerin belirlendiğini, aracı kullanan sürücünün bu kategoride olmadığını söyledi. Araç sahibinin Alanya Gümrüğüne giderek gümrükten işlemlerini yaptırması ve gerekli ödemeleri yapmasının ardından aracını yedieminden teslim alabileceğini dile getirdi.

Tofaş sürücüsüne abartı egzoz cezası

Diğer taraftan uygulama kapsamında durdurulan Tofaş Kartal otomobilin durumundan şüphelenen trafik görevlisi, aracın egzozunu iyice kontrol edip, sürücüden aracı çalıştırmasını istedi. Aracın çalıştırılmasının ardından aracın üzerindeki egzozun çevreyi rahatsız edecek derecede abartılı olduğu belirlendi. Otomobil sürücüsüne idari para cezası uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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