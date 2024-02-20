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Eşini katleden zanlı, mekanda para üstünü bırakmış

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 yıl önce boşandığı 2 çocuk annesi kadını tabanca ile öldüren zanlı tutuklandı. Zanlının olay günü kahvaltı yaptığı işletmede kasiyere, 'Paranın üzeri sizde kalsın, ben buradan cezaevine gideceğim, orada ihtiyacım olmayacak' dediği öğrenildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 yıl önce boşandığı 2 çocuk annesi kadını tabanca ile öldüren zanlı tutuklandı. Zanlının olay günü kahvaltı yaptığı işletmede kasiyere, "Paranın üzeri sizde kalsın, ben buradan cezaevine gideceğim, orada ihtiyacım olmayacak" dediği öğrenildi.
Manavgat Kavaklı Mahallesi 6529 Sokakta bir apartmanın zemin kat dairesinde tek başına yaşayan 2 çocuk annesi 40 yaşındaki Banu Uzun evinde dün ölü bulunmuş, otelde kat görevlisi olarak çalışan Banu Uzun'u 2 yıl önce ayrıldığı eski eşi Ender Al'ın tabanca ile boynundan vurulmak suretiyle öldürüldüğü belirlenmişti. Olayın ardından Ender Al'ın, yakalanması için çalışma başlatan Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Manavgat Adliyesi'nin arka tarafındaki bir parkta babasıyla buluşacağı bilgisine ulaşarak çevrede gerekli tedbirleri aldı. Cinayet şüphelisi Ender Al, asayiş ekipleri tarafından olayda kullandığı tabanca ile birlikte yakalandı. Emniyette susma hakkını kullandığı belirlenen Ender Al, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Ilıca Cezaevine teslim edildi.
"1 hafta önce yine pastaneye gelmiş"
Cinayet zanlısı Ender Al'ın olay sabahı 07.30 sıralarında gelerek çay ve simit ile kahvaltı yaptığı olay yerinin bitişiğindeki pastaneye 1 hafta önce yine gelip kahvaltı yaptığı, kasiyerin parasının üzerini verdiği sırada 'Paranın üzeri sizde kalsın. Ben buradan cezaevine gideceğim. Orada ihtiyacım olmayacak' dediği öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Manavgat Antalya 3.Sayfa Güncel Haberler

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