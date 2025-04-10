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Malatya'nın Darende İlçesinde Üç Ayrı Yangın Kontrol Altına Alındı

Malatya'nın Darende İlçesinde Üç Ayrı Yangın Kontrol Altına Alındı
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Malatya'nın Darende ilçesinde Akova, Gökyar ve Hisarcık mahallelerinde çıkan bahçe ve sazlık yangınları itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Olayda yaralanan olmadı ve inceleme başlatıldı.

Malatya'nın Darende ilçesinde üç ayrı noktada çıkan bahçe ve sazlık yangınları itfaiye tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Darende ilçesi Akova, Gökyar ve Hisarcık mahallelerinde üç ayrı noktada yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine olay yerlerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangınlara müdahale eden itfaiye ekipleri, kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Yaralananın olmadığı olaylarla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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