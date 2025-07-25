Malatya'da şantiye işçileri arasında kavga: 16 yaralı
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan şantiye savaş alanına döndü. 50 işçinin karıştığı ve taşlarla sopaların havada uçuştuğu kavgada 16 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Tandoğan Mahallesi'nde bulunan bir şantiyede çalışanlar arasında öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
50 İŞÇİ BİRBİRİNE GİRDİ: TAŞLAR VE SOPALAR HAVADA UÇUŞTU
50 işçinin karıştığı tartışma kısa sürede büyüyerek taşlı, sopalı kavgaya dönüştü.
16 KİŞİ YARALANDI
Kavgada 16 şantiye işçisi darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, yaralılar ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Polis ekipleri, kavgaya karıştığı tespit edilen bir grup işçiyi gözaltına alarak, ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa