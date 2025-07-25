Malatya'da şantiye işçileri arasında kavga: 16 yaralı

Malatya'da şantiye işçileri arasında kavga: 16 yaralı
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan şantiye savaş alanına döndü. 50 işçinin karıştığı ve taşlarla sopaların havada uçuştuğu kavgada 16 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Tandoğan Mahallesi'nde bulunan bir şantiyede çalışanlar arasında öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Malatya'da şantiye işçileri arasında kavga: 16 yaralı

50 İŞÇİ BİRBİRİNE GİRDİ: TAŞLAR VE SOPALAR HAVADA UÇUŞTU

50 işçinin karıştığı tartışma kısa sürede büyüyerek taşlı, sopalı kavgaya dönüştü.

Malatya'da şantiye işçileri arasında kavga: 16 yaralı

16 KİŞİ YARALANDI

Kavgada 16 şantiye işçisi darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, yaralılar ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Malatya'da şantiye işçileri arasında kavga: 16 yaralı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri, kavgaya karıştığı tespit edilen bir grup işçiyi gözaltına alarak, ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Malatya'da şantiye işçileri arasında kavga: 16 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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