Malatya'da Radyocular Depremler Sonrası Konteynerde Yayın Yapıyor

Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hizmet verdikleri binaları yıkılan radyocular faaliyet gösterdikleri 21 metrekarelik konteynerde "ses" vermek için mücadele ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük bir yıkım yaşayan Malatya'da, herkes gibi radyocularda depremlerde nasibini aldı. Birçok radyonun yayın yaptığı yapının hasar aldığı kentte, Radyocular Derneği'nin bulunduğu bina ise depremin ilk saniyelerinde yıkılarak yerle bir oldu.

Asrın felaketi sonrası toparlanmaya çalışan radyocular kent merkezinde oluşturulan basın konteynerlerinde faaliyet göstermeye başlarken dernek başkanı Sinan Cavlak, şehir olarak zor bir süreçten geçtiklerini söyledi.

"Radyodan hiç kopmadım"

1995 yılında radyoculuk hayatına başladığını belirterek, televizyon ve gazetecilik faaliyetlerinde bulunduğunu aktaran Malatya Radyocular Dernek Başkanı Sinan Cavlak," Radyoculuk hep hayatımın merkezinde oldu. 2006 yılında radyocular derneğini kurduk 2008 yılında ise dernek başkanı olarak seçildik. O günden bugüne yayıncılık üzerine ciddi mücadeleler veriyoruz" dedi.

"6 Şubat bir milattır"

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerinin ilkinde hizmet verdikleri binanın yıkıldığını ifade eden Cavlak, "6 Şubat bir milattı, yayıncılık yaptığımız bina ilk depremlerde yerle bir oldu. Bütün her şeyimiz gitti sadece bir mikrofonumuzu kurtarabildik. Bütün cihazlarımızı kayıp ettik bizim dışımızda bir radyomuzun daha faaliyet gösterdiği bina yıkıldı. Geriye kalanlar içerisinde en iyi durumda olanlar malzemelerini kurtarabildi. Depremlerde bütün radyolarımız sustu. Elazığ depremin de yaşadıklarımızla Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerden çok farklı oldu. Sivrice depreminin ilk anlarda stüdyolarımıza çıkamamıştık ama yolların açık tutulması için anonslar geçerek yayıncılığımızı sürdürebilmiştik. Ancak 6 Şubat depremleri radyo yayıncılığının yerle bir olduğu bir gün oldu" ifadelerini kullandı.

"21 metrekare bir alanda da yayıncılık yapılabiliyormuş"

Depremler sonrası ayağa kalkmanın kolay olmadığını da belirten Cavlak, "Yeniden toparlanma yayına başlamak kolay değil. Farklı çözümler bulduk. Bulunduğumuz konteyneri kayıt stüdyosu olarak kullanıyorum. Bir radyonun yayın yapması için bile yeterli ekipmanların bulunmadığı bir alanda faaliyet göstermeye çalışıyoruz. En büyük eksiklerimizden biri ise canlı yayın yapma imkanını kayıp ettik. Eldeki ekipmanlarla canlı yayın yapma durumunda değiliz. Yıkılan hayallerimizi biraz erteleyerek yeniden yeşertmeye çalışıyoruz şehrin biraz daha toparlanması lazım. Buna da şükrediyoruz. 21 metrekare bir alanda da yayıncılık yapılabiliyormuş. Şuanda bizlere sağlanan konteynerde yayıncılık faaliyetlerimizi sürdürüyoruz" diye konuştu.

Cavlak, 6 Şubat depremleri öncesi kentte 13 radyonun aktif olarak yayın yaptığını, şu an ise bu sayının 9 olduğu kaydetti. - MALATYA